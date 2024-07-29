Овсяноблин из сухой овсянки: безумного вкусно с творожным сыром, красной рыбой и огурцом

Несладкий овсяноблин из сухой овсянки: с солёной рыбкой, творожным сыром и огурцом

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсяноблин с огурцом и красной рыбой — идеальный завтрак для приверженцев здорового образа жизни. Секрет этих блинчиков из овсянки заключается в оригинальной начинке. Вы можете сделать одну начинку для всех блинчиков или положить разные добавки в каждый блин.

Фото: commons.wikimedia.org by Jumi Kang, PDM

Ингредиенты на 4 порции:

геркулес (№1, крупного помола) — 160 г;

яйцо — 4 шт.;

молоко — 80 мл;

масло растительное (или гхи) — 6 г;

шпинат — 5 листьев;

красная рыба — 100 г;

творожный сыр — 60 г;

огурец — 100 г;

бальзамический соус — 10 г;

соль — по вкусу.

Приготовление