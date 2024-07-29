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Овсяноблин из сухой овсянки: безумного вкусно с творожным сыром, красной рыбой и огурцом

Несладкий овсяноблин из сухой овсянки: с солёной рыбкой, творожным сыром и огурцом

1:31
Еда

Овсяноблин с огурцом и красной рыбой — идеальный завтрак для приверженцев здорового образа жизни. Секрет этих блинчиков из овсянки заключается в оригинальной начинке. Вы можете сделать одну начинку для всех блинчиков или положить разные добавки в каждый блин.

Несладкий овсяноблин из сухой овсянки: с солёной рыбкой, творожным сыром и огурцом
Фото: commons.wikimedia.org by Jumi Kang, PDM

Ингредиенты на 4 порции:

  • геркулес (№1, крупного помола) — 160 г;
  • яйцо — 4 шт.;
  • молоко — 80 мл;
  • масло растительное (или гхи) — 6 г;
  • шпинат — 5 листьев;
  • красная рыба — 100 г;
  • творожный сыр — 60 г;
  • огурец — 100 г;
  • бальзамический соус — 10 г;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Смешать геркулес, яйца, молоко и соль в блендере.
  2. Растопить 2 г масла гхи (или растительного) на сковороде и вылить 1/4 смеси для одного блина. Выпекать примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Повторить ещё три раза. Должно получиться четыре блинчика.
  3. Намазать творожный сыр на половинку овсяноблина, выложить на него пару листьев шпината, немного красной рыбы и нарезанные тонкими полосками огурец, полить бальзамическим соусом и добавить любимые специи. Накрыть второй половинкой блина.
  4. Вместо огурца и рыбы для начинки можно использовать куриное филе, арахисовую пасту с бананами, свежие ягоды или ломтики фруктов.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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