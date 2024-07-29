Овсяноблин из сухой овсянки: безумного вкусно с творожным сыром, красной рыбой и огурцом

Овсяноблин с огурцом и красной рыбой — идеальный завтрак для приверженцев здорового образа жизни. Секрет этих блинчиков из овсянки заключается в оригинальной начинке. Вы можете сделать одну начинку для всех блинчиков или положить разные добавки в каждый блин.
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Ингредиенты на 4 порции:
геркулес (№1, крупного помола) — 160 г;
яйцо — 4 шт.;
молоко — 80 мл;
масло растительное (или гхи) — 6 г;
шпинат — 5 листьев;
красная рыба — 100 г;
творожный сыр — 60 г;
огурец — 100 г;
бальзамический соус — 10 г;
соль — по вкусу.
Приготовление
Смешать геркулес, яйца, молоко и соль в блендере.
Растопить 2 г масла гхи (или растительного) на сковороде и вылить 1/4 смеси для одного блина. Выпекать примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Повторить ещё три раза. Должно получиться четыре блинчика.
Намазать творожный сыр на половинку овсяноблина, выложить на него пару листьев шпината, немного красной рыбы и нарезанные тонкими полосками огурец, полить бальзамическим соусом и добавить любимые специи. Накрыть второй половинкой блина.
Вместо огурца и рыбы для начинки можно использовать куриное филе, арахисовую пасту с бананами, свежие ягоды или ломтики фруктов.