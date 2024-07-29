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Картофельный салат с горчичной заправкой: настолько сытный, что легко заменит основное блюдо

Рецепт картофельного салата с горчичной заправкой: получается вкусно и сытно

1:18
Еда

Картофельный салат с горчичной заправкой — вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить заранее. Этот салат станет отличным дополнением к обеду или ужину, а при желании и полностью их заменит.

Рецепт картофельного салата с горчичной заправкой: получается вкусно и сытно
Фото: flickr.com by jules:stonesoup, CC BY 2.0

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • картофель — 180 г;
  • корнишоны — 60 г;
  • красный лук — 40 г;
  • укроп — 15 г;
  • яблочный уксус — 1 ст. л.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • дижонская горчица — 1 ст. л.;
  • мёд — 1 ч. л.;
  • зёрна горчицы — 0,5 ч. л.;
  • свежемолотый чёрный перец — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Отварите картофель в кожуре до готовности.
  2. Нарежьте красный лук перьями и залейте его яблочным уксусом. Оставьте на 10 минут.
  3. Остудите картофель и очистите его от кожуры. Нарежьте крупными кубиками.
  4. Корнишоны нарежьте полукольцами, а укроп мелко порубите.
  5. Смешайте оливковое масло, дижонскую горчицу, мёд и зёрна горчицы.
  6. Добавьте соль и перец по вкусу.
  7. В глубокой миске смешайте все ингредиенты с соусом и дайте настояться 10 минут.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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