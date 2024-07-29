Картофельный салат с горчичной заправкой: настолько сытный, что легко заменит основное блюдо

Рецепт картофельного салата с горчичной заправкой: получается вкусно и сытно

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельный салат с горчичной заправкой — вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить заранее. Этот салат станет отличным дополнением к обеду или ужину, а при желании и полностью их заменит.

Фото: flickr.com by jules:stonesoup, CC BY 2.0

Ингредиенты (на 1 порцию):

картофель — 180 г;

корнишоны — 60 г;

красный лук — 40 г;

укроп — 15 г;

яблочный уксус — 1 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

дижонская горчица — 1 ст. л.;

мёд — 1 ч. л.;

зёрна горчицы — 0,5 ч. л.;

свежемолотый чёрный перец — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление