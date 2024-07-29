Картофельный салат с горчичной заправкой: настолько сытный, что легко заменит основное блюдо
Рецепт картофельного салата с горчичной заправкой: получается вкусно и сытно
1:18
Картофельный салат с горчичной заправкой — вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить заранее. Этот салат станет отличным дополнением к обеду или ужину, а при желании и полностью их заменит.
Фото: flickr.com by jules:stonesoup, CC BY 2.0
Ингредиенты (на 1 порцию):
- картофель — 180 г;
- корнишоны — 60 г;
- красный лук — 40 г;
- укроп — 15 г;
- яблочный уксус — 1 ст. л.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- дижонская горчица — 1 ст. л.;
- мёд — 1 ч. л.;
- зёрна горчицы — 0,5 ч. л.;
- свежемолотый чёрный перец — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Приготовление
- Отварите картофель в кожуре до готовности.
- Нарежьте красный лук перьями и залейте его яблочным уксусом. Оставьте на 10 минут.
- Остудите картофель и очистите его от кожуры. Нарежьте крупными кубиками.
- Корнишоны нарежьте полукольцами, а укроп мелко порубите.
- Смешайте оливковое масло, дижонскую горчицу, мёд и зёрна горчицы.
- Добавьте соль и перец по вкусу.
- В глубокой миске смешайте все ингредиенты с соусом и дайте настояться 10 минут.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру