Тушим капусту с индейкой: обед или ужин для всей семьи, который готовится за полчаса

Тушёная капуста с индейкой: может использоваться в качестве второго или первого блюда

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная капуста с индейкой — вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить на каждый день.

Фото: commons.wikimedia.org by bob walker, CC BY-SA 2.0

Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

белокочанная капуста (небольшой кочан);

филе бедра или грудки индейки (400–450 г);

репчатый лук (1 шт.);

морковь (1 шт.);

растительное масло (3 ст. ложки);

соль (по вкусу);

вода (150 мл);

куркума (1 ч. ложка).

Процесс приготовления: