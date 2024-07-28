Тушим капусту с индейкой: обед или ужин для всей семьи, который готовится за полчаса
Тушёная капуста с индейкой: может использоваться в качестве второго или первого блюда
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Тушёная капуста с индейкой — вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить на каждый день.
Фото: commons.wikimedia.org by bob walker, CC BY-SA 2.0
Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- белокочанная капуста (небольшой кочан);
- филе бедра или грудки индейки (400–450 г);
- репчатый лук (1 шт.);
- морковь (1 шт.);
- растительное масло (3 ст. ложки);
- соль (по вкусу);
- вода (150 мл);
- куркума (1 ч. ложка).
Процесс приготовления:
- Нашинкуйте капусту.
- Нарежьте индейку средними кусочками, а лук — мелкими. Морковь натрите на крупной тёрке.
- Разогрейте масло на сковороде на среднем огне. Обжарьте кусочки индейки до изменения цвета и выпаривания жидкости.
- Добавьте морковь и лук, обжаривайте всё вместе до мягкости овощей.
- Частями добавляйте капусту, каждый раз перемешивая и обжаривая её в течение минуты или двух.
- Посолите, влейте горячую воду, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне около 15 минут, пока капуста не станет достаточно мягкой. Ориентируйтесь на мягкость капусты.
- Посыпьте капусту с индейкой куркумой, перемешайте и снимите с огня через минуту или две.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру