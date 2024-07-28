Тушим капусту с индейкой: обед или ужин для всей семьи, который готовится за полчаса

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Тушёная капуста с индейкой: может использоваться в качестве второго или первого блюда

1:21
Еда

Тушёная капуста с индейкой — вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить на каждый день.

Тушёная капуста с индейкой: может использоваться в качестве второго или первого блюда
Фото: commons.wikimedia.org by bob walker, CC BY-SA 2.0

Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • белокочанная капуста (небольшой кочан);
  • филе бедра или грудки индейки (400–450 г);
  • репчатый лук (1 шт.);
  • морковь (1 шт.);
  • растительное масло (3 ст. ложки);
  • соль (по вкусу);
  • вода (150 мл);
  • куркума (1 ч. ложка).

Процесс приготовления:

  1. Нашинкуйте капусту.
  2. Нарежьте индейку средними кусочками, а лук — мелкими. Морковь натрите на крупной тёрке.
  3. Разогрейте масло на сковороде на среднем огне. Обжарьте кусочки индейки до изменения цвета и выпаривания жидкости.
  4. Добавьте морковь и лук, обжаривайте всё вместе до мягкости овощей.
  5. Частями добавляйте капусту, каждый раз перемешивая и обжаривая её в течение минуты или двух.
  6. Посолите, влейте горячую воду, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне около 15 минут, пока капуста не станет достаточно мягкой. Ориентируйтесь на мягкость капусты.
  7. Посыпьте капусту с индейкой куркумой, перемешайте и снимите с огня через минуту или две.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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