Итальянская лазанья по-русски

Лазанья из макарон или ленивая лазанья — это блюдо, адаптированное под русскую кухню.
Ингредиенты: 250-300 г макарон, 500 г мясного фарша, 1-2 луковицы, 3-4 ст. л. томатного соуса, 500 мл молока, 2-2,5 ст. л. сливочного масла, 1,5-2 ст. л. муки, 100 г твёрдого сыра, оливковое масло для жарки, сухие травы и соль по вкусу.
Процесс приготовления:
Обжарьте на оливковом масле нарезанный лук, посолите.
Добавьте фарш, пряные травы и потушите.
Добавьте томатный соус и тушите до готовности.
Для белого соуса обжарьте муку на сливочном масле. Понемногу влейте молоко, постоянно помешивая венчиком, посолите и добавьте мускатный орех. Варите до загустения, не переставая помешивать.
Сыр натрите на крупной тёрке.
Макароны отварите до полуготовности.
Смажьте форму маслом. Выложите слои: макароны, сыр, белый соус, фарш, макароны, сыр, белый соус, фарш, макароны, белый соус, сыр.
Запекайте в духовке при 180-200 градусах примерно в течение часа.
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