Итальянская лазанья по-русски

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Ленивая лазанья

1:27
Еда

Лазанья из макарон или ленивая лазанья — это блюдо, адаптированное под русскую кухню.

Ленивая лазанья
Фото: commons.wikimedia.org by FloGalsen, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты: 250-300 г макарон, 500 г мясного фарша, 1-2 луковицы, 3-4 ст. л. томатного соуса, 500 мл молока, 2-2,5 ст. л. сливочного масла, 1,5-2 ст. л. муки, 100 г твёрдого сыра, оливковое масло для жарки, сухие травы и соль по вкусу.

Процесс приготовления:

Обжарьте на оливковом масле нарезанный лук, посолите.

Добавьте фарш, пряные травы и потушите.

Добавьте томатный соус и тушите до готовности.

Для белого соуса обжарьте муку на сливочном масле. Понемногу влейте молоко, постоянно помешивая венчиком, посолите и добавьте мускатный орех. Варите до загустения, не переставая помешивать.

Сыр натрите на крупной тёрке.

Макароны отварите до полуготовности.

Смажьте форму маслом. Выложите слои: макароны, сыр, белый соус, фарш, макароны, сыр, белый соус, фарш, макароны, белый соус, сыр.

Запекайте в духовке при 180-200 градусах примерно в течение часа.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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