Сырные лепёшки: по вкусу напоминают хачапури, а готовятся намного проще
Сырные лепёшки: простое тесто с твёрдым сыром, кефиром и яйцом
1:50
Сырные лепёшки — идеальное блюдо для быстрого завтрака, перекуса и чаепития. Они готовятся из простых ингредиентов и обладают насыщенным вкусом и ароматом.
Фото: commons.wikimedia.org by Umair Mohsin, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- кефир 2,5% — 200 мл;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- твёрдый сыр — 150 г;
- мука — 200 г;
- 1 яйцо (по желанию);
- масло для жарки.
Приготовление
- Налейте кефир в миску, добавьте сыпучие ингредиенты и перемешайте.
- Натрите твёрдый сыр на крупной тёрке. Можно добавить одно куриное яйцо.
- Насыпьте муку и вымешайте эластичное тесто.
- Разделите тесто на две половины и каждую половину поделите ещё на несколько частей, в зависимости от диаметра сковороды.
- Раскатайте каждый комочек теста до толщины 1-1,5 см.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла.
- Положите пласт на разогретую поверхность, накройте крышкой и жарьте на слабом огне до золотистой корочки.
- Откройте крышку, переверните лепёшку и поджарьте с другой стороны.
- Выложите лепёшку на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы впитать излишки масла.
- Повторите процесс с каждой лепёшкой.
- Подавайте горячими, но холодные лепёшки тоже вкусные.
Если вы любите хачапури, то эти лепёшки напомнят вам их вкус. Ингредиенты те же, только вместо сметаны используется 200 мл твёрдого сыра и два яйца. Процесс приготовления такой же, как и с кефиром.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру