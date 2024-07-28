Сырные лепёшки: по вкусу напоминают хачапури, а готовятся намного проще

Сырные лепёшки: простое тесто с твёрдым сыром, кефиром и яйцом

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырные лепёшки — идеальное блюдо для быстрого завтрака, перекуса и чаепития. Они готовятся из простых ингредиентов и обладают насыщенным вкусом и ароматом.

Фото: commons.wikimedia.org by Umair Mohsin, CC BY 2.0

Ингредиенты:

кефир 2,5% — 200 мл;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 0,5 ч. л.;

твёрдый сыр — 150 г;

мука — 200 г;

1 яйцо (по желанию);

масло для жарки.

Приготовление

Налейте кефир в миску, добавьте сыпучие ингредиенты и перемешайте. Натрите твёрдый сыр на крупной тёрке. Можно добавить одно куриное яйцо. Насыпьте муку и вымешайте эластичное тесто. Разделите тесто на две половины и каждую половину поделите ещё на несколько частей, в зависимости от диаметра сковороды. Раскатайте каждый комочек теста до толщины 1-1,5 см. Разогрейте сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. Положите пласт на разогретую поверхность, накройте крышкой и жарьте на слабом огне до золотистой корочки. Откройте крышку, переверните лепёшку и поджарьте с другой стороны. Выложите лепёшку на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы впитать излишки масла. Повторите процесс с каждой лепёшкой. Подавайте горячими, но холодные лепёшки тоже вкусные.

Если вы любите хачапури, то эти лепёшки напомнят вам их вкус. Ингредиенты те же, только вместо сметаны используется 200 мл твёрдого сыра и два яйца. Процесс приготовления такой же, как и с кефиром.