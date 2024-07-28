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Распространённые ошибки при варке каши: что мешает сделать блюдо по-настоящему вкусным

8 типичных ошибок при готовке каши, которые совершают все

2:21
Еда

Каша — это одно из самых простых и популярных блюд, которое может приготовить каждый. Однако не все умеют готовить действительно вкусную кашу. Рассмотрим 8 типичных ошибок, которые мешают даже опытным хозяйкам.

8 типичных ошибок при готовке каши, которые совершают все
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

Не промывать крупу

Многие покупают уже промытую крупу в магазине, полагая, что это логично. Но на производстве всегда есть пыль и грязь, попадающие в крупу. Даже если крупа выглядит чистой, перед приготовлением её нужно промывать холодной водой несколько раз, чтобы избавиться от пыли и мелких вредителей. Переплачивать за промытую крупу нет смысла.

Не убирать соринки

В крупе первого сорта тоже встречаются соринки. Многие экономят время и не убирают их, что может быть опасно — соринка может попасть на зуб и сломать его. Перед приготовлением крупу следует перебрать. Если времени нет, можно просто следить за соринками, всплывающими в процессе варки.

Использовать только молоко

Молоко придаёт каше сливочность, но разумнее варить крупу на воде, добавляя молоко в конце приготовления. Это простой и важный приём.

Высокая температура

Спешка — враг вкусной каши. Готовить кашу следует на маленьком огне, а после варки дать ей настояться около 20 минут.

Излишнее количество жидкости

Вода впитывает вкус продуктов, поэтому излишки воды ухудшает вкус каши. Если сложно рассчитать пропорции, лучше добавлять воду постепенно по мере необходимости.

Открытая крышка при варке

Варка с открытой крышкой приводит к улетучиванию аромата, увеличению времени приготовления и риску пригорания. Чтобы избежать этих проблем, варите кашу под плотно закрытой крышкой, слегка приоткрывая её после закипания воды.

Не использовать жир

Многие избегают жира из-за калорий, но диетологи советуют добавлять его в разумных пропорциях для улучшения вкуса и пользы каши.

Добавлять сахар и соль после приготовления

Добавление сахара и соли после варки приводит к неравномерному вкусу. Их следует добавлять в воду до крупы, чтобы обеспечить равномерное распределение вкуса.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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