Лето в банке: золотистое варенье из одуванчиков с лимоном

Варенье из одуванчиков с лимоном — вкусное и полезное лакомство, которое напомнит о летних днях и укрепит иммунитет. Это варенье готовится из цветков одуванчика (жёлтых соцветий), сахара, лимонов и воды.
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
жёлтые цветки одуванчика — 350 г,
2 небольших лимона,
сахар — 1 кг,
вода — 1 литр.
Чтобы приготовить варенье, выполните следующие шаги:
Подготовьте цветки: очистите их от зелени и чашелистиков, промойте и замочите в воде на 30 минут. Затем смените воду и оставьте на ночь.
На следующий день слейте воду, положите цветки в кастрюлю. Лимоны помойте, очистите от косточек, нарежьте дольками и добавьте к одуванчикам.
Залейте сырьё водой, накройте крышкой и доведите до кипения на среднем огне. Варите ещё 15-20 минут.
Остудите готовую смесь и процедите её через марлю.
Смешайте полученную жидкость с сахаром, доведите до кипения, уменьшите огонь и варите сироп до готовности. Готовность сиропа можно проверить, капнув его на тарелку: если капля не растекается, значит, варенье готово.