Лето в банке: золотистое варенье из одуванчиков с лимоном

Варенье из одуванчиков с лимоном: получается красивого медово-золотистого цвета

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Варенье из одуванчиков с лимоном — вкусное и полезное лакомство, которое напомнит о летних днях и укрепит иммунитет. Это варенье готовится из цветков одуванчика (жёлтых соцветий), сахара, лимонов и воды.

Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

жёлтые цветки одуванчика — 350 г,

2 небольших лимона,

сахар — 1 кг,

вода — 1 литр.

Чтобы приготовить варенье, выполните следующие шаги: