Лето в банке: золотистое варенье из одуванчиков с лимоном

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Варенье из одуванчиков с лимоном: получается красивого медово-золотистого цвета

1:19
Еда

Варенье из одуванчиков с лимоном — вкусное и полезное лакомство, которое напомнит о летних днях и укрепит иммунитет. Это варенье готовится из цветков одуванчика (жёлтых соцветий), сахара, лимонов и воды.

Варенье из одуванчиков с лимоном: получается красивого медово-золотистого цвета
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • жёлтые цветки одуванчика — 350 г,
  • 2 небольших лимона,
  • сахар — 1 кг,
  • вода — 1 литр.

Чтобы приготовить варенье, выполните следующие шаги:

  1. Подготовьте цветки: очистите их от зелени и чашелистиков, промойте и замочите в воде на 30 минут. Затем смените воду и оставьте на ночь.
  2. На следующий день слейте воду, положите цветки в кастрюлю. Лимоны помойте, очистите от косточек, нарежьте дольками и добавьте к одуванчикам.
  3. Залейте сырьё водой, накройте крышкой и доведите до кипения на среднем огне. Варите ещё 15-20 минут.
  4. Остудите готовую смесь и процедите её через марлю.
  5. Смешайте полученную жидкость с сахаром, доведите до кипения, уменьшите огонь и варите сироп до готовности. Готовность сиропа можно проверить, капнув его на тарелку: если капля не растекается, значит, варенье готово.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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