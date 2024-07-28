Кухонная вытяжка — действительно универсальное устройство. Она устраняет несгоревшие частицы газа, жировые капли и обильный пар. Основная задача вытяжки — устранение посторонних запахов, неизбежно возникающих при приготовлении пищи.
Иногда, по разным причинам, приходится готовить в помещении без вытяжки. В этом случае можно предотвратить неприятные запахи с помощью простых методов.
Например, если вы планируете жарить рыбу, положите рядом с сковородой разрезанную пополам картофелину, посыпанную солью. Такое простое средство эффективно поглощает неприятные запахи.
Ещё один способ скрыть запахи от готовки — использовать древесный уголь, размещённый в вазочке.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.