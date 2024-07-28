Как избавиться от запахов на кухне без вытяжки: простые и эффективные методы

Как предотвратить неприятные запахи на кухне без вытяжки

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Кухонная вытяжка — действительно универсальное устройство. Она устраняет несгоревшие частицы газа, жировые капли и обильный пар. Основная задача вытяжки — устранение посторонних запахов, неизбежно возникающих при приготовлении пищи.

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Иногда, по разным причинам, приходится готовить в помещении без вытяжки. В этом случае можно предотвратить неприятные запахи с помощью простых методов.

Например, если вы планируете жарить рыбу, положите рядом с сковородой разрезанную пополам картофелину, посыпанную солью. Такое простое средство эффективно поглощает неприятные запахи.

Ещё один способ скрыть запахи от готовки — использовать древесный уголь, размещённый в вазочке.