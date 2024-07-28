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Как избавиться от запахов на кухне без вытяжки: простые и эффективные методы

Как предотвратить неприятные запахи на кухне без вытяжки

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Еда

Кухонная вытяжка — действительно универсальное устройство. Она устраняет несгоревшие частицы газа, жировые капли и обильный пар. Основная задача вытяжки — устранение посторонних запахов, неизбежно возникающих при приготовлении пищи.

Как предотвратить неприятные запахи на кухне без вытяжки
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, CC BY-SA 4.0

Иногда, по разным причинам, приходится готовить в помещении без вытяжки. В этом случае можно предотвратить неприятные запахи с помощью простых методов.

Например, если вы планируете жарить рыбу, положите рядом с сковородой разрезанную пополам картофелину, посыпанную солью. Такое простое средство эффективно поглощает неприятные запахи.

Ещё один способ скрыть запахи от готовки — использовать древесный уголь, размещённый в вазочке.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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