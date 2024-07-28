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Помидоры с сыром с чесноком: украшение праздничного стола, которое делается за пару минут

Помидоры с сыром и чесноком: эта нарядная закуска готовится за пару минут

0:50
Еда

Томаты с сыром и чесноком — простая, яркая и быстрая закуска для любого праздничного стола. Время приготовления составляет 20 минут.

Помидоры с сыром и чесноком: эта нарядная закуска готовится за пару минут
Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • сыр — 200 г;
  • помидоры — 3 штуки;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • майонез — 2 столовые ложки;
  • зелень (для украшения).

Приготовление

  1. Промойте и обсушите 3 помидора.
  2. Натрите 200 г сыра на тёрке и добавьте его в миску.
  3. Измельчите 2 зубчика чеснока и добавьте их к сыру вместе с 2 столовыми ложками майонеза.
  4. Перемешайте начинку.
  5. Нарежьте помидоры кольцами толщиной 1 см.
  6. Выложите сырную начинку на кольца помидоров.
  7. Украсьте закуску зеленью.

Закуска готова. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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