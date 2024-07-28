Помидоры с сыром с чесноком: украшение праздничного стола, которое делается за пару минут
Помидоры с сыром и чесноком: эта нарядная закуска готовится за пару минут
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Томаты с сыром и чесноком — простая, яркая и быстрая закуска для любого праздничного стола. Время приготовления составляет 20 минут.
Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- сыр — 200 г;
- помидоры — 3 штуки;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 2 столовые ложки;
- зелень (для украшения).
Приготовление
- Промойте и обсушите 3 помидора.
- Натрите 200 г сыра на тёрке и добавьте его в миску.
- Измельчите 2 зубчика чеснока и добавьте их к сыру вместе с 2 столовыми ложками майонеза.
- Перемешайте начинку.
- Нарежьте помидоры кольцами толщиной 1 см.
- Выложите сырную начинку на кольца помидоров.
- Украсьте закуску зеленью.
Закуска готова. Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру