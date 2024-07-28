Помидоры с сыром с чесноком: украшение праздничного стола, которое делается за пару минут

Помидоры с сыром и чесноком: эта нарядная закуска готовится за пару минут

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Томаты с сыром и чесноком — простая, яркая и быстрая закуска для любого праздничного стола. Время приготовления составляет 20 минут.

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, CC BY 2.0

Ингредиенты:

сыр — 200 г;

помидоры — 3 штуки;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 2 столовые ложки;

зелень (для украшения).

Приготовление

Промойте и обсушите 3 помидора. Натрите 200 г сыра на тёрке и добавьте его в миску. Измельчите 2 зубчика чеснока и добавьте их к сыру вместе с 2 столовыми ложками майонеза. Перемешайте начинку. Нарежьте помидоры кольцами толщиной 1 см. Выложите сырную начинку на кольца помидоров. Украсьте закуску зеленью.

Закуска готова. Приятного аппетита!