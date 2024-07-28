Малокалорийный и суперполезный: салат с курицей, помидорами и листьями одуванчика

Этот салат из листьев одуванчика, курицы и овощей — настоящее витаминное сокровище. Он не только вкусный, но и полезный, ведь содержит множество витаминов, минералов и клетчатки. Попробуйте приготовить его и убедитесь в этом сами!
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Sidorenko, CC BY 2.0
Ингредиенты:
листья одуванчика — 1 пучок;
куриное филе — 1 шт.;
перепелиные яйца — 4 шт.;
помидоры — 2 шт.;
грецкие орехи — 50 г;
растительное масло — 2 ст. л.;
соль и перец — по вкусу;
соевый соус — 1 ст. л.;
оливковое масло — 1 ст. л.;
лимонный сок — 1 ст. л.
Приготовление
Промойте куриное филе, очистите от плёнок и нарежьте небольшими брусочками. Посолите и поперчите, разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте филе до золотистой корочки. Остудите.
Промойте молодые листья одуванчика и замочите их в холодной воде на ночь. Затем просушите на бумажном полотенце.
На тарелку выложите листья одуванчика, разрезанное пополам перепелиное яйцо, нарезанные помидоры и обжаренное куриное филе.
Смешайте соевый соус, оливковое масло и лимонный сок для заправки.
Полейте салат и посыпьте измельчёнными грецкими орехами. Дайте настояться несколько минут перед подачей.