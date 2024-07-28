Малокалорийный и суперполезный: салат с курицей, помидорами и листьями одуванчика

Салат с курицей, помидорами и листьями одуванчика: очень лёгкий и летний

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат из листьев одуванчика, курицы и овощей — настоящее витаминное сокровище. Он не только вкусный, но и полезный, ведь содержит множество витаминов, минералов и клетчатки. Попробуйте приготовить его и убедитесь в этом сами!

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Sidorenko, CC BY 2.0

Ингредиенты:

листья одуванчика — 1 пучок;

куриное филе — 1 шт.;

перепелиные яйца — 4 шт.;

помидоры — 2 шт.;

грецкие орехи — 50 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль и перец — по вкусу;

соевый соус — 1 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление