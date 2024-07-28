Малокалорийный и суперполезный: салат с курицей, помидорами и листьями одуванчика

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Салат с курицей, помидорами и листьями одуванчика: очень лёгкий и летний

1:26
Еда

Этот салат из листьев одуванчика, курицы и овощей — настоящее витаминное сокровище. Он не только вкусный, но и полезный, ведь содержит множество витаминов, минералов и клетчатки. Попробуйте приготовить его и убедитесь в этом сами!

Салат с курицей, помидорами и листьями одуванчика: очень лёгкий и летний
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Sidorenko, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • листья одуванчика — 1 пучок;
  • куриное филе — 1 шт.;
  • перепелиные яйца — 4 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Промойте куриное филе, очистите от плёнок и нарежьте небольшими брусочками. Посолите и поперчите, разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте филе до золотистой корочки. Остудите.
  2. Промойте молодые листья одуванчика и замочите их в холодной воде на ночь. Затем просушите на бумажном полотенце.
  3. На тарелку выложите листья одуванчика, разрезанное пополам перепелиное яйцо, нарезанные помидоры и обжаренное куриное филе.
  4. Смешайте соевый соус, оливковое масло и лимонный сок для заправки.
  5. Полейте салат и посыпьте измельчёнными грецкими орехами. Дайте настояться несколько минут перед подачей.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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