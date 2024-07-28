Творожно-сметанный крем: отличный порционный летний десерт, который очень быстро готовить
Творожно-сметанный крем: идеален с любыми сезонными фруктами или ягодами
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Творожно-сметанный крем с фруктами — это лёгкий и вкусный десерт, который не займёт много времени для приготовления.
Фото: commons.wikimedia.org by Peter, CC BY-SA 2.0
Чтобы сделать этот десерт, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 250 г творога 9%;
- 250 г сметаны;
- 6 столовых ложек сахарной пудры;
- фрукты (яблоки, сливы, груши);
- лимонный сок.
Приготовление
- Протрите творог через сито.
- Добавьте в творог сметану и сахарную пудру, взбейте до получения однородной массы.
- Вымойте, обсушите и нарежьте фрукты небольшими кусочками, сбрызните их лимонным соком.
- Выложите на дно стакана часть творожно-сметанного крема, затем выложите часть нарезанных фруктов. Повторите слои, пока стакан не заполнится.
- Посыпьте десерт крошкой шоколадного печенья и подавайте к столу.
Этот десерт можно приготовить с разными фруктами, в зависимости от ваших предпочтений.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру