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Творожно-сметанный крем: отличный порционный летний десерт, который очень быстро готовить

Творожно-сметанный крем: идеален с любыми сезонными фруктами или ягодами

1:00
Еда

Творожно-сметанный крем с фруктами — это лёгкий и вкусный десерт, который не займёт много времени для приготовления.

Творожно-сметанный крем: идеален с любыми сезонными фруктами или ягодами
Фото: commons.wikimedia.org by Peter, CC BY-SA 2.0

Чтобы сделать этот десерт, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 250 г творога 9%;
  • 250 г сметаны;
  • 6 столовых ложек сахарной пудры;
  • фрукты (яблоки, сливы, груши);
  • лимонный сок.

Приготовление

  1. Протрите творог через сито.
  2. Добавьте в творог сметану и сахарную пудру, взбейте до получения однородной массы.
  3. Вымойте, обсушите и нарежьте фрукты небольшими кусочками, сбрызните их лимонным соком.
  4. Выложите на дно стакана часть творожно-сметанного крема, затем выложите часть нарезанных фруктов. Повторите слои, пока стакан не заполнится.
  5. Посыпьте десерт крошкой шоколадного печенья и подавайте к столу.

Этот десерт можно приготовить с разными фруктами, в зависимости от ваших предпочтений.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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