Творожно-сметанный крем: отличный порционный летний десерт, который очень быстро готовить

Творожно-сметанный крем: идеален с любыми сезонными фруктами или ягодами

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожно-сметанный крем с фруктами — это лёгкий и вкусный десерт, который не займёт много времени для приготовления.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter, CC BY-SA 2.0

Чтобы сделать этот десерт, вам понадобятся следующие ингредиенты:

250 г творога 9%;

250 г сметаны;

6 столовых ложек сахарной пудры;

фрукты (яблоки, сливы, груши);

лимонный сок.

Приготовление

Протрите творог через сито. Добавьте в творог сметану и сахарную пудру, взбейте до получения однородной массы. Вымойте, обсушите и нарежьте фрукты небольшими кусочками, сбрызните их лимонным соком. Выложите на дно стакана часть творожно-сметанного крема, затем выложите часть нарезанных фруктов. Повторите слои, пока стакан не заполнится. Посыпьте десерт крошкой шоколадного печенья и подавайте к столу.

Этот десерт можно приготовить с разными фруктами, в зависимости от ваших предпочтений.