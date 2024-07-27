Рецепт полезного и вкусного супа-пюре из запечённых болгарских перцев для вашего стола
Рецепт вкуснейшего супа-пюре из запечённых болгарских перцев
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Суп-пюре из запечённых болгарских перцев — отличный вариант для обеда. Блюдо не только красивое, но и очень вкусное. Рассказываем, как его приготовить.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты:
- Болгарский перец — 4 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Оливковое масло — 3 ст.л.
- Сливки 33% — 2 ст.л.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Удалить сердцевину из болгарских перцев и смазать их оливковым маслом со всех сторон.
- Поставить перцы в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. По прошествии времени перевернуть перцы и выпекать ещё 15 минут.
- Мелко нарезать лук, чеснок и морковь.
- Налить на сковороду немного оливкового масла. Обжарить лук и чеснок. Добавить к ним морковь. Готовить в течение 8 минут, постоянно помешивая.
- Снять с перцев кожицу.
- В кастрюле соединить перцы, лук, чеснок и морковь. Добавить немного воды, соль и лавровый лист. Варить до мягкости моркови.
- Взбить суп с помощью блендера. Подавать, полив его сливками. Приятного аппетита!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру