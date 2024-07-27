Рецепт полезного и вкусного супа-пюре из запечённых болгарских перцев для вашего стола

Рецепт вкуснейшего супа-пюре из запечённых болгарских перцев

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп-пюре из запечённых болгарских перцев — отличный вариант для обеда. Блюдо не только красивое, но и очень вкусное. Рассказываем, как его приготовить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Болгарский перец — 4 шт.

Морковь — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Оливковое масло — 3 ст.л.

Сливки 33% — 2 ст.л.

Лавровый лист — 1 шт.

Соль — по вкусу

Приготовление: