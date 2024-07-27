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Рецепт полезного и вкусного супа-пюре из запечённых болгарских перцев для вашего стола

Рецепт вкуснейшего супа-пюре из запечённых болгарских перцев

1:22
Еда

Суп-пюре из запечённых болгарских перцев — отличный вариант для обеда. Блюдо не только красивое, но и очень вкусное. Рассказываем, как его приготовить.

Рецепт вкуснейшего супа-пюре из запечённых болгарских перцев
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Болгарский перец — 4 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Оливковое масло — 3 ст.л.
  • Сливки 33% — 2 ст.л.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Удалить сердцевину из болгарских перцев и смазать их оливковым маслом со всех сторон.
  2. Поставить перцы в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. По прошествии времени перевернуть перцы и выпекать ещё 15 минут.
  3. Мелко нарезать лук, чеснок и морковь.
  4. Налить на сковороду немного оливкового масла. Обжарить лук и чеснок. Добавить к ним морковь. Готовить в течение 8 минут, постоянно помешивая.
  5. Снять с перцев кожицу.
  6. В кастрюле соединить перцы, лук, чеснок и морковь. Добавить немного воды, соль и лавровый лист. Варить до мягкости моркови. 
  7. Взбить суп с помощью блендера. Подавать, полив его сливками. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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