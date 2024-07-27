Нет времени утром, но хочется чего-то вкусного и полезного? Приготовьте овсяные оладьи

Овсяные оладьи: простой и очень полезный завтрак на любое время года

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас нет времени или желания готовить утром, а на завтрак хочется "правильной" и полезной еды, сделайте овсяные оладьи - вкусное и полезное блюдо, которое можно очень быстро приготовить, а организм скажет вам "спасибо" за это блюдо.

Фото: flickr.com by джеффри, CC BY 2.0

Ингредиенты:

0,5 стакана овсяных хлопьев;

150 г греческого йогурта;

1 яйцо;

половина спелого банана;

0,5 чайной ложки пекарского порошка;

0,5 чайной ложки ванилина;

растительное масло для жарки;

свежие или замороженные ягоды для подачи.

Приготовление