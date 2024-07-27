Нет времени утром, но хочется чего-то вкусного и полезного? Приготовьте овсяные оладьи

Если у вас нет времени или желания готовить утром, а на завтрак хочется "правильной" и полезной еды, сделайте овсяные оладьи - вкусное и полезное блюдо, которое можно очень быстро приготовить, а организм скажет вам "спасибо" за это блюдо.
Фото: flickr.com by джеффри, CC BY 2.0
Ингредиенты:
0,5 стакана овсяных хлопьев;
150 г греческого йогурта;
1 яйцо;
половина спелого банана;
0,5 чайной ложки пекарского порошка;
0,5 чайной ложки ванилина;
растительное масло для жарки;
свежие или замороженные ягоды для подачи.
Приготовление
В чаше блендера соедините овсяные хлопья, греческий йогурт, яйцо и половину спелого банана.
Добавьте пекарский порошок и ванилин.
Взбейте до получения однородной массы.
Если смесь получилась слишком жидкой, добавьте 1-2 столовые ложки овсяных хлопьев и ещё раз перемешайте.
Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте её растительным маслом.
Выкладывайте смесь на сковороду столовой ложкой, формируя оладьи.
Накройте крышкой и готовьте 3-4 минуты, затем переверните оладьи и снова накройте крышкой.