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Нет времени утром, но хочется чего-то вкусного и полезного? Приготовьте овсяные оладьи

Овсяные оладьи: простой и очень полезный завтрак на любое время года

1:25
Еда

Если у вас нет времени или желания готовить утром, а на завтрак хочется "правильной" и полезной еды, сделайте овсяные оладьи - вкусное и полезное блюдо, которое можно очень быстро приготовить, а организм скажет вам "спасибо" за это блюдо.

Овсяные оладьи: простой и очень полезный завтрак на любое время года
Фото: flickr.com by джеффри, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 0,5 стакана овсяных хлопьев;
  • 150 г греческого йогурта;
  • 1 яйцо;
  • половина спелого банана;
  • 0,5 чайной ложки пекарского порошка;
  • 0,5 чайной ложки ванилина;
  • растительное масло для жарки;
  • свежие или замороженные ягоды для подачи.

Приготовление

  1. В чаше блендера соедините овсяные хлопья, греческий йогурт, яйцо и половину спелого банана.
  2. Добавьте пекарский порошок и ванилин.
  3. Взбейте до получения однородной массы.
  4. Если смесь получилась слишком жидкой, добавьте 1-2 столовые ложки овсяных хлопьев и ещё раз перемешайте.
  5. Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте её растительным маслом.
  6. Выкладывайте смесь на сковороду столовой ложкой, формируя оладьи.
  7. Накройте крышкой и готовьте 3-4 минуты, затем переверните оладьи и снова накройте крышкой.
  8. Повторите процесс с оставшейся смесью.
  9. Подавайте готовые оладьи со свежими ягодами.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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