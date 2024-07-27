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Как использовать разные сорта риса в кулинарии: советы и важные нюансы

Особенности разных видов риса

1:34
Еда

Несмотря на то, что существует множество различных сортов риса, большинство людей, как правило, покупают только один или два из них, просто потому, что они с ними знакомы.

Особенности разных видов риса
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Между тем разные сорта риса могут иметь разные вкусы и текстуры, что делает их более подходящими для разных блюд.

Коричневый рис

Коричневый рис является более здоровой альтернативой белому рису, потому что в нем есть отруби и зародыши, которые богаты питательными веществами и клетчаткой.

Его можно использовать в качестве гарнира к различным блюдам, таким как курица, говядина или рыба.

Рис Арборио

Рис Арборио славится тем, что он подходит для ризотто. Вы можете приготовить разные варианты ризотто, добавив такие ингредиенты, как грибы, спаржа или морепродукты.

Жасминовый рис

Жасминовый рис ароматный и обычно используется в азиатской кухне. Он хорошо сочетается с такими блюдами, как карри, а также с различными видами мяса и овощей. Он известен своим нежным ароматом и слегка липкой текстурой.

Рис басмати

Рис басмати отличается длинными, стройными зернами. Это ключевой ингредиент индийской кухни, часто используемый для бирьяни, плова, карри.

Красный рис

Красный рис имеет ореховый вкус и красновато-коричневый оттенок.

Это отличный выбор риса, он хорошо подходит для салатов, плова или в качестве гарнира к овощам.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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