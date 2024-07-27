Правила приготовления идеального супа-пюре: консистенция получится идеальной

Советы, как правильно готовить суп-пюре

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп-пюре довольно легко готовить — вам просто нужно знать некоторые правила, которые помогут вам приготовить потрясающее первое блюдо для вас и ваших близких.

Фото: Adobe Stock by Maryia, PDM

Равномерное измельчение

Нарежьте ингредиенты на кусочки одинакового размера. Это гарантирует, что все готовится с одинаковой скоростью, что приводит к более гладкой текстуре. Кусочки неправильного размера могут привести к неравномерному приготовлению и смешиванию.

Обжарьте для аромата

Перед варкой обжарьте нарезанные овощи в небольшом количестве сливочного или растительного масла.

Этот шаг добавит глубины и насыщенности вкусу вашего супа.

Добавление жидкости

Медленно влейте выбранную вами жидкость, будь то бульон, вода или сливки. Не добавляйте слишком много жидкости за один раз.

Вы всегда можете отрегулировать консистенцию, добавив больше жидкости позже, если это необходимо.

Мягкое кипение на медленном огне

Как только ингредиенты и жидкость смешаются, дайте смеси слегка закипеть. Избегайте кипячения, так как кипячение может привести к более жидкому супу.

Мягкое кипячение позволяет ароматам слиться воедино, сохраняя при этом желаемую густоту. Используйте погружной блендер для приготовления пюре из супа. Тщательно перемешайте, пока суп не станет однородным.

Кремовое послевкусие

Чтобы получить дополнительную кремовую текстуру, подумайте о добавлении небольшого количества сливок или сливочного масла в конце процесса приготовления.