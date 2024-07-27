Хотите приготовить по-настоящему ароматные драники? Тогда оставьте яйца и муку в стороне! Да, вы не ослышались — эти ингредиенты вовсе не обязательны. На самом деле, именно отсутствие мучного и яичного компонентов делает картофельные оладьи настоящим шедевром.
Возьмите килограмм очищенного картофеля и 300 граммов репчатого лука, и натрите их на крупной тёрке. Обратите внимание: используйте именно сторону с крупными зубцами, а не мелкие отверстия.
Переложите полученную картофельно-луковую массу в сито, которое установите над миской или кастрюлей. Через пять минут слейте жидкость, собравшуюся в ёмкости. Не выбрасывайте оставшийся густой осадок — это крахмал, который нужно вернуть в овощную смесь.
Посолите массу (половина чайной ложки соли будет вполне достаточно). Теперь у вас есть идеальная основа для драников — аппетитных и нежных.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.