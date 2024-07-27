Как приготовить самые настоящие драники: яйца и муку в сторону

Рецепт настоящих драников

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить по-настоящему ароматные драники? Тогда оставьте яйца и муку в стороне! Да, вы не ослышались — эти ингредиенты вовсе не обязательны. На самом деле, именно отсутствие мучного и яичного компонентов делает картофельные оладьи настоящим шедевром.

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Возьмите килограмм очищенного картофеля и 300 граммов репчатого лука, и натрите их на крупной тёрке. Обратите внимание: используйте именно сторону с крупными зубцами, а не мелкие отверстия.

Переложите полученную картофельно-луковую массу в сито, которое установите над миской или кастрюлей. Через пять минут слейте жидкость, собравшуюся в ёмкости. Не выбрасывайте оставшийся густой осадок — это крахмал, который нужно вернуть в овощную смесь.

Посолите массу (половина чайной ложки соли будет вполне достаточно). Теперь у вас есть идеальная основа для драников — аппетитных и нежных.