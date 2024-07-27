Рецепт необычной яичницы: секрет домохозяек

Домохозяйки рассказали, как приготовить необычную яичницу

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Яичница — это классический завтрак, который многие люди готовят почти каждое утро. Для некоторых гурманов это блюдо уже стало рутиной.

Фото: freepik.com by stockking, PDM

Входите в число тех, кто любит разнообразие в еде? Тогда подумайте о новом варианте завтрака! Речь снова идет о яичнице, но в обновленном варианте. Существует небольшой секрет, превращающий привычное блюдо в кулинарный шедевр.

Какой же секретный ингредиент?

Речь идет о манной крупе. Благодаря ей яичница становится воздушной и более сытной. Кроме того, это блюдо может служить основой для быстрой пиццы. Достаточно положить на получившийся "кружок" свою любимую начинку.

Рецепт необычной яичницы:

На два сырых яйца требуется 50 граммов манной крупы. Получившуюся массу нужно посолить, поперчить и хорошо взбить венчиком. Полученную смесь вылейте на разогретую сковороду.

Затем выложите начинку. Обычно используются кусочки колбасы, ломтики помидоров и тертый сыр, но можно добавить что-то другое по вкусу. "Пицца-яичница" готовится на минимальном огне под закрытой крышкой в течение трех минут.

В результате у вас получится очень аппетитный и сытный завтрак.