Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как найти идеальную гостиницу для отдыха в Сочи
Похудение на каждом шагу: эффективная ходьба для отличной фигуры
Карты "Мир" могут заменить Visa и Mastercard в Мьянме
Инженеры запустили в производство новый беспилотник МиС-35
Найдены перспективы использования китайского гриба в медицине
Водителям рассказали, зачем брать в автомобиль пилочку для ногтей
Сериал "Пацаны" получит приквел "Восхождение Vought"
Команда Overwatch 2 исследует возможность возвращения режима 6 на 6
Как создать эффект выгоревших на солнце волос: секреты профессионального окрашивания
Мёд как альтернатива сахару: полезные свойства, нюансы использования и мнения экспертов

Эксперты рассказали, почему мёд не всегда лучше сахара

1:21
Еда

Многие люди, стремясь похудеть или просто уменьшить потребление сахара, ищут более безопасные и щадящие альтернативы. Мёд часто первым приходит на ум, поскольку его используют при простуде. Однако такая замена имеет свои важные нюансы, которые нельзя игнорировать, чтобы не навредить здоровью.

Эксперты рассказали, почему мёд не всегда лучше сахара
Фото: Freepik is licensed under Free license

Что полезнее

Нутрициологи отмечают, что мёд не является идеальным вариантом для похудения. И сахар, и мёд содержат быстрые углеводы, поэтому их калорийность не сильно отличается.

Мёд в чай или выпечку — безопасно ли это

Многие кулинары используют мёд не только при приготовлении чая, но и в выпечке. Натуральный мёд содержит ферменты, которые присутствуют благодаря цветочному нектару и слюне пчёл. Эти ферменты помогают мёду долго храниться, так как они тормозят развитие бактерий и грибков.

Однако белковые соединения мёда лучше сохраняются в прохладном месте без прямых солнечных лучей. При термической обработке ферменты разрушаются и образуются опасные вещества. Канцерогены начинают формироваться уже при 35 градусах.

Поэтому эксперты считают, что мёд безопасен для организма, если его не подвергали термической обработке.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
Германия бросила своего гражданина, которого расстреляют в Белоруссии
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
В США прокомментировали появление у Аляски китайских бомбардировщиков
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Последние материалы
Команда Overwatch 2 исследует возможность возвращения режима 6 на 6
Как создать эффект выгоревших на солнце волос: секреты профессионального окрашивания
Президент SK Group предостерегает NVIDIA от слишком больших надежд на ИИ
Директора частной клиники обвинили в мошенничестве с ОМС
Экстрасенс Фатима Хадуева предрекла переговоры России и Украины осенью
Собчак и Богомолов раскритиковали открытие Олимпиады
Штрафы за мяту на даче? Это не соответствует действительности. Разбираемся
Куда поехать в бархатный сезон без больших затрат? 4 бюджетных варианта
Как правильно выбирать яйца в магазине: советы опытных хозяек
State Street выплатит $7,5 млн за нарушение санкций против России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников