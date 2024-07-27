Мёд как альтернатива сахару: полезные свойства, нюансы использования и мнения экспертов

Многие люди, стремясь похудеть или просто уменьшить потребление сахара, ищут более безопасные и щадящие альтернативы. Мёд часто первым приходит на ум, поскольку его используют при простуде. Однако такая замена имеет свои важные нюансы, которые нельзя игнорировать, чтобы не навредить здоровью.
Что полезнее
Нутрициологи отмечают, что мёд не является идеальным вариантом для похудения. И сахар, и мёд содержат быстрые углеводы, поэтому их калорийность не сильно отличается.
Мёд в чай или выпечку — безопасно ли это
Многие кулинары используют мёд не только при приготовлении чая, но и в выпечке. Натуральный мёд содержит ферменты, которые присутствуют благодаря цветочному нектару и слюне пчёл. Эти ферменты помогают мёду долго храниться, так как они тормозят развитие бактерий и грибков.
Однако белковые соединения мёда лучше сохраняются в прохладном месте без прямых солнечных лучей. При термической обработке ферменты разрушаются и образуются опасные вещества. Канцерогены начинают формироваться уже при 35 градусах.
Поэтому эксперты считают, что мёд безопасен для организма, если его не подвергали термической обработке.
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