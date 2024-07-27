Мёд как альтернатива сахару: полезные свойства, нюансы использования и мнения экспертов

Эксперты рассказали, почему мёд не всегда лучше сахара

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие люди, стремясь похудеть или просто уменьшить потребление сахара, ищут более безопасные и щадящие альтернативы. Мёд часто первым приходит на ум, поскольку его используют при простуде. Однако такая замена имеет свои важные нюансы, которые нельзя игнорировать, чтобы не навредить здоровью.

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Что полезнее

Нутрициологи отмечают, что мёд не является идеальным вариантом для похудения. И сахар, и мёд содержат быстрые углеводы, поэтому их калорийность не сильно отличается.

Мёд в чай или выпечку — безопасно ли это

Многие кулинары используют мёд не только при приготовлении чая, но и в выпечке. Натуральный мёд содержит ферменты, которые присутствуют благодаря цветочному нектару и слюне пчёл. Эти ферменты помогают мёду долго храниться, так как они тормозят развитие бактерий и грибков.

Однако белковые соединения мёда лучше сохраняются в прохладном месте без прямых солнечных лучей. При термической обработке ферменты разрушаются и образуются опасные вещества. Канцерогены начинают формироваться уже при 35 градусах.

Поэтому эксперты считают, что мёд безопасен для организма, если его не подвергали термической обработке.