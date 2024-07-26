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Вкусный домашний сыр-пятиминутка из молока: экспресс-рецепт для самых нетерпеливых

Домашний сыр из молока: готовится всего за 5 минут

1:09
Еда

Сварить сыр в домашних условиях совсем не сложно, а результат превзойдёт все ожидания. Такой сыр получается не только очень вкусным, но и полезным, так как в процессе приготовления используются только качественные натуральные продукты и никакой химии. По желанию в сыр можно добавить паприку, травы или другие ингредиенты на ваш вкус. 

Домашний сыр из молока: готовится всего за 5 минут
Фото: freepik.com by chandlervid85, PDM

Ингредиенты:

  • Молоко 3,2% — 1 л.
  • Яблочный уксус — 30 мл.
  • Сливочное масло — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Доводим до закипания 1 литр молока.
  2. Добавляем яблочный уксус, сливочное масло и соль.
  3. Размешивая массу, снова доводим её до закипания, снимаем с огня и процеживаем через марлю.
  4. Слегка отжимаем творожную массу, помещаем сыр под груз — это может быть разделочная доска с чем-то тяжёлым, например, трёхлитровой банкой с домашними соленьями.
  5. Держим сыр под прессом до остывания, после чего нарезаем и подаём.

Приятного аппетита!

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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