Вкусный домашний сыр-пятиминутка из молока: экспресс-рецепт для самых нетерпеливых

Домашний сыр из молока: готовится всего за 5 минут

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Сварить сыр в домашних условиях совсем не сложно, а результат превзойдёт все ожидания. Такой сыр получается не только очень вкусным, но и полезным, так как в процессе приготовления используются только качественные натуральные продукты и никакой химии. По желанию в сыр можно добавить паприку, травы или другие ингредиенты на ваш вкус.

Фото: freepik.com by chandlervid85, PDM

Ингредиенты:

Молоко 3,2% — 1 л.

Яблочный уксус — 30 мл.

Сливочное масло — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Приготовление:

Доводим до закипания 1 литр молока. Добавляем яблочный уксус, сливочное масло и соль. Размешивая массу, снова доводим её до закипания, снимаем с огня и процеживаем через марлю. Слегка отжимаем творожную массу, помещаем сыр под груз — это может быть разделочная доска с чем-то тяжёлым, например, трёхлитровой банкой с домашними соленьями. Держим сыр под прессом до остывания, после чего нарезаем и подаём.

Приятного аппетита!