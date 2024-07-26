Вкусный домашний сыр-пятиминутка из молока: экспресс-рецепт для самых нетерпеливых

Сварить сыр в домашних условиях совсем не сложно, а результат превзойдёт все ожидания. Такой сыр получается не только очень вкусным, но и полезным, так как в процессе приготовления используются только качественные натуральные продукты и никакой химии. По желанию в сыр можно добавить паприку, травы или другие ингредиенты на ваш вкус.
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Ингредиенты:
Молоко 3,2% — 1 л.
Яблочный уксус — 30 мл.
Сливочное масло — 2 ст. л.
Соль — 1 ч. л.
Приготовление:
Доводим до закипания 1 литр молока.
Добавляем яблочный уксус, сливочное масло и соль.
Размешивая массу, снова доводим её до закипания, снимаем с огня и процеживаем через марлю.
Слегка отжимаем творожную массу, помещаем сыр под груз — это может быть разделочная доска с чем-то тяжёлым, например, трёхлитровой банкой с домашними соленьями.
Держим сыр под прессом до остывания, после чего нарезаем и подаём.