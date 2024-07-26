Замаринуйте шашлык в свежих помидорах и луке: мясо получится очень мягким и сочным

Самый вкусный маринад для шашлыка из свежих томатов

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы вкусно замариновать шашлык, не нужно сложных ингредиентов и премудростей. Достаточно всего двух ингредиентов - свежих спелых помидоров и сочного репчатого лука. Такой маринад подойдёт для шашлыка из любого мяса: свинины, говядины или баранины.

Фото: Adobe Stock by spyrakot, PDM

Ингредиенты:

Мясо для шашлыка.

Очень спелые помидоры, лучше сладких мясистых сортов.

Репчатый лук.

Перец, травы - по желанию.

Приготовление:

Помидоры мелко нарезать, лук нарубить кольцами. Тщательно перемешать мясо с маринадом, чтобы помидоры дали много сока. Оставить шашлык мариноваться на 5-6 часов.

Помидоры напитают мясо соком и дадут ему при жарке румяную аппетитную корочку и неповторимый аромат.

Приятного аппетита!