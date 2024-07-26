Замаринуйте шашлык в свежих помидорах и луке: мясо получится очень мягким и сочным

Чтобы вкусно замариновать шашлык, не нужно сложных ингредиентов и премудростей. Достаточно всего двух ингредиентов - свежих спелых помидоров и сочного репчатого лука. Такой маринад подойдёт для шашлыка из любого мяса: свинины, говядины или баранины.
Ингредиенты:
Приготовление:
Помидоры напитают мясо соком и дадут ему при жарке румяную аппетитную корочку и неповторимый аромат.
Приятного аппетита!
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