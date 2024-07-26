Готовим диетические сырники: в них нет никаких калорийных ингредиентов, а получается вкусно

Диетические сырники — это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подходит для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Они готовятся из мягкого творога, кукурузного крахмала, заменителя сахара и других ингредиентов, которые делают их лёгкими и низкокалорийными. Этот рецепт подойдёт для белковой диеты, правильного питания и тех, кто избегает глютена.
Фото: flickr.com by City Foodsters, CC BY 2.0
Ингредиенты:
мягкий творог — 180 г;
кукурузный крахмал — 3 столовые ложки;
заменитель сахара — 1 чайная ложка;
соль — 1 щепотка;
изюм без косточек — 20 г;
ванилин — 1,5 г.
Приготовление
Смешайте мягкий творог с остальными ингредиентами до однородной консистенции. Если творог зернистый, взбейте его блендером или протрите через сито.
Сформируйте сырники и обжарьте их на сковороде без крышки на медленном огне. Если сковорода имеет антипригарное покрытие, можно жарить без масла.