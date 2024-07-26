Готовим диетические сырники: в них нет никаких калорийных ингредиентов, а получается вкусно

Диетические сырники: готовятся без муки, сахара и даже яиц

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетические сырники — это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подходит для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Они готовятся из мягкого творога, кукурузного крахмала, заменителя сахара и других ингредиентов, которые делают их лёгкими и низкокалорийными. Этот рецепт подойдёт для белковой диеты, правильного питания и тех, кто избегает глютена.

Фото: flickr.com by City Foodsters, CC BY 2.0

Ингредиенты:

мягкий творог — 180 г;

кукурузный крахмал — 3 столовые ложки;

заменитель сахара — 1 чайная ложка;

соль — 1 щепотка;

изюм без косточек — 20 г;

ванилин — 1,5 г.

Приготовление