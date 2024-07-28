Не нужна духовка! Как приготовить пиццу прямо на сковороде

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Пицца на сковороде — ваше новое универсальное блюдо

2:22
Еда

Если вы любите пиццу, но не всегда хочется ждать, пока тесто поднимется и пройдет длительное запекание в духовке, то пицца, приготовленная на сковороде, станет отличной альтернативой. Этот простой и быстрый рецепт поможет вам наслаждаться любимым блюдом в любое время.

Ключевые преимущества приготовления пиццы на сковороде:

  1. Экономия времени. Весь процесс займет всего 20-30 минут, в отличие от 1-1,5 часов, необходимых для запекания в духовке.
  2. Лёгкость приготовления. Для этого рецепта не требуется специальное оборудование, достаточно обычной сковороды.
  3. Возможность приготовления небольших порций. Пиццу на сковороде можно делать небольшого размера, что идеально для одного или двух человек.
  4. Универсальность начинки. Вы можете экспериментировать с различными ингредиентами, используя любимые начинки.

Итак, как приготовить пиццу на сковороде?

Ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 1 чайная ложка сухих дрожжей
  • 1 чайная ложка сахара
  • 1 чайная ложка соли
  • 120 мл теплой воды
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Любые ингредиенты для начинки (сыр, овощи, мясо и т.д.)

Приготовление:

  1. В миске смешайте муку, дрожжи, сахар и соль. Добавьте воду и оливковое масло, замесите тесто.
  2. Разделите тесто на 4 равные части и раскатайте каждую в круг диаметром 15-20 см.
  3. Нагрейте сухую сковороду на среднем огне. Выложите один круг теста и готовьте в течение 2-3 минут до золотистого цвета.
  4. Переверните и выложите начинку. Готовьте еще 3-4 минуты до полной готовности.
  5. Повторите с остальными кругами теста.

Готовую пиццу на сковороде можно дополнительно запечь под грилем или в духовке на 2-3 минуты для более хрустящей корочки.

Пицца на сковороде отлично подойдет для быстрого перекуса или семейного ужина. Она получается очень вкусной, ароматной и сытной. Попробуйте этот простой рецепт и откройте для себя новый способ наслаждаться любимым блюдом!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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