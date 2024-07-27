Не поддавайтесь искушению: 5 вредных продуктов для похмелья

Эти продукты противопоказаны при похмелье

2:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Ох, эти симптомы — головная боль, тошнота, слабость, жажда… Да, похмелье — малоприятное состояние, с которым сталкивается практически каждый, кто когда-либо злоупотреблял алкоголем. И в такие моменты хочется быстро избавиться от неприятных ощущений. Однако есть несколько продуктов, которые категорически нельзя употреблять с похмелья — они могут лишь усугубить ситуацию.

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1. Жирная и жареная пища

Ни в коем случае не стоит заедать похмелье жирными, острыми или жареными блюдами. Такая пища тяжело переваривается и может вызвать изжогу, тошноту и усугубить проблемы с желудком. Лучше остановить выбор на легких, нежирных продуктах, например, отварной рыбе, куриной грудке или овощах.

2. Кофе и крепкий чай

Несмотря на то, что многие считают кофе и чай эффективными "лекарствами" от похмелья, это не совсем так. Кофеин усиливает обезвоживание организма, а также провоцирует учащение сердцебиения и повышение тревожности. В состоянии похмелья это только навредит. Лучше пить больше воды, морсов или травяных отваров.

3. Газированные напитки

Сладкие газированные напитки, в том числе и диетические, также противопоказаны при похмелье. Они раздражают желудок и еще больше усугубляют проблему обезвоживания. Вместо этого лучше употреблять чистую воду, молоко, кефир, соки или травяные чаи.

4. Острые и соленые блюда

Острые и соленые продукты — это верный путь к усилению болей в желудке и дальнейшему обострению симптомов похмелья. Острая еда может вызвать изжогу и даже рвоту, а соль лишь усугубит обезвоживание. Таким закускам лучше сказать "нет".

5. Алкоголь

Очевидно, что продолжать пить с похмелья — самое глупое, что можно сделать. Алкоголь лишь спровоцирует новый виток отравления и усугубит все симптомы. Нужно дать организму возможность "отдохнуть" и восстановиться.

Вместо этих продуктов лучше выбирать легкую, несладкую и нежирную пищу — такую, как каши, супы, пюре, а также много чистой воды. Важно также помнить о vitamin-содержащих препаратах, которые помогут восстановить водно-солевой баланс. И, конечно, главное — больше отдыхать и беречь себя!