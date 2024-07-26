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Названо пять вкусных соусов к суши и роллам вместо привычного соевого

Технолог Румянцева перечислила соусы, с которыми суши и роллы особенно вкусны

1:52
Еда

Все привыкли есть суши и роллы с соевым соусом, но существует множество других вариантов подачи этих японских блюд. Людмила Румянцева, главный технолог сети доставки "Много лосося", рассказала о пяти различных соусах, которые можно подавать к японской еде.

Технолог Румянцева перечислила соусы, с которыми суши и роллы особенно вкусны
Фото: Salmon Sushi by Geoff Peters, CC BY 2.0

Она начала с орехового соуса, который прекрасно сочетается с рисом и морепродуктами, поэтому он идеально подходит для роллов. Основные ингредиенты такого соуса — грецкие орехи, петрушка и чеснок.

Следующий на очереди — соус Унаги. Этот тягучий и темный соус обладает приятным сладко-солёным привкусом. Он идеально подходит для роллов с угрем и способен нейтрализовать запах рыбы, что делает его идеальным выбором для тех, кто не любит рыбный аромат.

Румянцева также предложила альтернативу соевому соусу — соус Тамари.

"Тамари очень похож на соевый соус, но он менее соленый и более густой. А за счет того, что в него не добавляется пшеница, тамари прекрасно подойдет для людей с непереносимостью глютена", — рассказала Румянцева, которую цитирует Газета.Ru.

В заключение технолог посоветовала ещё два соуса к суши и роллам. Мисо-паста, изготовленная на основе ферментированных соевых бобов, обладает соленым и терпким вкусом. Её можно разбавить водой перед употреблением с роллами.

Соус Кимчи, пришедший к нам из корейской кухни, изготовлен из паприки, имбиря, перца и пасты кочхуджан. Этот острый соус станет отличной заменой соевому соусу для любителей пикантных заправок. Эти разнообразные соусы способны привнести новизну и разнообразие в традиционное японское блюдо.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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