Четыре продукта, от которых стоит отказаться при употреблении гречки

Опасные пары: продукты, которые нельзя есть вместе с гречкой

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречка – один из самых популярных и полезных круп в нашем рационе. Она богата клетчаткой, белком, витаминами и минералами, а также обладает массой других важных для здоровья свойств. Однако сочетание гречки с некоторыми продуктами может быть достаточно проблематичным. Давайте разберёмся, какие сочетания лучше избегать.

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1. Колбасные изделия

Несмотря на то, что гречка и колбаса довольно часто фигурируют в одном блюде, это не самое удачное сочетание. Колбасные изделия содержат много соли, жира, консервантов и других добавок, которые затрудняют переваривание гречки. Как результат – проблемы с пищеварением, метеоризм и вздутие живота.

2. Сыр

Казалось бы, что может быть вкуснее, чем тарелка гречки с кусочками сыра? Однако, этот дуэт может стать причиной неприятных ощущений в животе. Сыр – продукт с высоким содержанием жиров, что существенно затрудняет усвоение питательных веществ из гречки.

3. Яйца

Яичница или омлет с гречневой кашей – блюдо, которое часто встречается на наших кухнях. Но такое сочетание также может спровоцировать проблемы с пищеварением. Яйца замедляют процесс усвоения гречки. Лучше разделить эти продукты и употреблять их отдельно.

4. Молоко и кисломолочные продукты

Несмотря на то, что молоко и кисломолочные продукты отлично сочетаются с большинством каш, с гречкой их лучше не смешивать. Дело в том, что молоко содержит кальций, который препятствует усвоению железа из гречки. Это может привести к нарушению обмена веществ и развитию анемии.

Конечно, эти рекомендации имеют характер общих советов. Многое зависит от индивидуальных особенностей организма. Если вы чувствуете, что определенные сочетания гречки с другими продуктами вызывают у вас дискомфорт, лучше от них отказаться. Главное – внимательно прислушиваться к своему самочувствию.