Освежающий свекольник на квасе: с хрустящими свежими огурчиками, яйцами и зеленью

Холодный свекольник на квасе: освежающий и очень лёгкий супчик для жарких дней

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Холодный свекольник на квасе — это освежающий летний суп, который включает в себя разнообразные овощи и обладает приятным кисло-сладким вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Dzema, CC BY-SA 4.0

Количество порций: 4.

Ингредиенты:

молодая свёкла с ботвой — 2 штуки;

уксус столовый 9 % — 1 столовая ложка;

хлебный квас — 1 литр;

варёные яйца — 2 штуки;

свежие огурцы — 2-3 штуки;

зелёный лук, укроп, петрушка — 1 пучок;

сахар — 1 столовая ложка;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сметана — по вкусу.

Приготовление