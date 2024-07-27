Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему прыщи могут появляться: советы косметолога о влиянии питания, косметики
Почему владельцы собак выбирают питомцев, похожих на себя
Стартовали съёмки комедийного сериала "ОПГ"
Нарколог призвал Глюкозу не перекладывать ответственность
Infiniti QX60 2025: новый турбомотор и улучшенные характеристики
В бизнес-залы некоторых аэропортов РФ теперь можно попасть, если улыбнуться на камеру
Количество вакансий в сфере моды в России выросло на 94%
BMW X3 2025: новое поколение с гибридным двигателем и будущий переход к электрокарам
В России разрабатывают терапию диабета по аналогии с терапией болезни Бехтерева
Освежающий свекольник на квасе: с хрустящими свежими огурчиками, яйцами и зеленью

Холодный свекольник на квасе: освежающий и очень лёгкий супчик для жарких дней

1:40
Еда

Холодный свекольник на квасе — это освежающий летний суп, который включает в себя разнообразные овощи и обладает приятным кисло-сладким вкусом.

Холодный свекольник на квасе: освежающий и очень лёгкий супчик для жарких дней
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Dzema, CC BY-SA 4.0

Количество порций: 4.

Ингредиенты:

  • молодая свёкла с ботвой — 2 штуки;
  • уксус столовый 9 % — 1 столовая ложка;
  • хлебный квас — 1 литр;
  • варёные яйца — 2 штуки;
  • свежие огурцы — 2-3 штуки;
  • зелёный лук, укроп, петрушка — 1 пучок;
  • сахар — 1 столовая ложка;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • сметана — по вкусу.

Приготовление

  1. Подготовьте продукты. Отварите яйца вкрутую. Остудите. Огурцы, яйца и квас уберите в холодильник до готовности.
  2. У свёклы отрежьте ботву, промойте её и сохраните. Саму свёклу очистите от кожуры, промойте и натрите на крупной тёрке. Положите в кастрюлю, залейте 100 мл воды и добавьте уксус. Тушите на медленном огне 20 минут.
  3. Промойте и мелко нарежьте ботву свёклы. Добавьте к тушёной свёкле и тушите ещё 10 минут под крышкой.
  4. Полностью остудите готовую свёклу с ботвой.
  5. Нарежьте огурцы и яйца кубиками, добавьте к свёкле.
  6. Мелко нарежьте зелень: укроп, петрушку и зелёный лук. Добавьте к остальным ингредиентам.
  7. Добавьте соль, сахар, чёрный молотый перец, квас и сметану. Тщательно перемешайте свекольник и отрегулируйте соль и перец по вкусу.
  8. Подавайте холодный свекольник на стол, украсив зеленью и сметаной.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ

На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.

Германия бросила своего гражданина, которого расстреляют в Белоруссии
"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
В США прокомментировали появление у Аляски китайских бомбардировщиков
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Последние материалы
Нарколог призвал Глюкозу не перекладывать ответственность
Холодный свекольник на квасе: освежающий и очень лёгкий супчик для жарких дней
Infiniti QX60 2025: новый турбомотор и улучшенные характеристики
В бизнес-залы некоторых аэропортов РФ теперь можно попасть, если улыбнуться на камеру
Количество вакансий в сфере моды в России выросло на 94%
BMW X3 2025: новое поколение с гибридным двигателем и будущий переход к электрокарам
В России разрабатывают терапию диабета по аналогии с терапией болезни Бехтерева
Робот Spot от Boston Dynamics использует паяльную лампу для борьбы с сорняками
Как безопасно и эффективно сбросить вес: советы специалистов
Как правильно отучать собаку от облизывания лица
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников