Освежающий свекольник на квасе: с хрустящими свежими огурчиками, яйцами и зеленью

Холодный свекольник на квасе — это освежающий летний суп, который включает в себя разнообразные овощи и обладает приятным кисло-сладким вкусом.
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Dzema, CC BY-SA 4.0
Количество порций: 4.
Ингредиенты:
молодая свёкла с ботвой — 2 штуки;
уксус столовый 9 % — 1 столовая ложка;
хлебный квас — 1 литр;
варёные яйца — 2 штуки;
свежие огурцы — 2-3 штуки;
зелёный лук, укроп, петрушка — 1 пучок;
сахар — 1 столовая ложка;
соль — по вкусу;
чёрный молотый перец — по вкусу;
сметана — по вкусу.
Приготовление
Подготовьте продукты. Отварите яйца вкрутую. Остудите. Огурцы, яйца и квас уберите в холодильник до готовности.
У свёклы отрежьте ботву, промойте её и сохраните. Саму свёклу очистите от кожуры, промойте и натрите на крупной тёрке. Положите в кастрюлю, залейте 100 мл воды и добавьте уксус. Тушите на медленном огне 20 минут.
Промойте и мелко нарежьте ботву свёклы. Добавьте к тушёной свёкле и тушите ещё 10 минут под крышкой.
Полностью остудите готовую свёклу с ботвой.
Нарежьте огурцы и яйца кубиками, добавьте к свёкле.
Мелко нарежьте зелень: укроп, петрушку и зелёный лук. Добавьте к остальным ингредиентам.
Добавьте соль, сахар, чёрный молотый перец, квас и сметану. Тщательно перемешайте свекольник и отрегулируйте соль и перец по вкусу.
Подавайте холодный свекольник на стол, украсив зеленью и сметаной.