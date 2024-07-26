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Необычный способ приготовления дрожжевого теста — в холодильнике в пакете

Быстрое дрожжевое тесто за 5 минут

1:08
Еда

Быстрое дрожжевое тесто в холодильнике в пакете — это просто находка для тех, кто ценит время!

Быстрое дрожжевое тесто за 5 минут
Фото: commons.wikimedia.org by Qweasdqwe, CC BY-SA 3.0

Времени потребуется всего 5 минут, а хранить в холодильнике можно 2-3 суток. Можно замораживать. Оно подходит для пирожков, беляшей, булочек, лепёшек, пирогов с разными начинками и даже пиццы.

Вам понадобится: 500 мл молока, около 700 г муки, 2 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 2 ст. л. подсолнечного масла, 11 г сухих дрожжей.

Приготовление:

  1. Всыпьте в миску 560 г муки и дрожжи. Медленно влейте тёплое молоко, добавьте сахар, соль, подсолнечное масло. Хорошо перемешайте.
  2. Постепенно добавьте оставшуюся муку. Добавляя муку, следите за консистенцией, тесто не должно быть слишком крутым.
  3. Тесто положите в целлофановый пакет и уберите в холодильник. Готовить из этого теста можно уже через 2 часа.
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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