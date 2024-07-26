Необычный способ приготовления дрожжевого теста — в холодильнике в пакете

Быстрое дрожжевое тесто в холодильнике в пакете — это просто находка для тех, кто ценит время!
Времени потребуется всего 5 минут, а хранить в холодильнике можно 2-3 суток. Можно замораживать. Оно подходит для пирожков, беляшей, булочек, лепёшек, пирогов с разными начинками и даже пиццы.
Вам понадобится: 500 мл молока, около 700 г муки, 2 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 2 ст. л. подсолнечного масла, 11 г сухих дрожжей.
Приготовление:
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.