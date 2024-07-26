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Шоколадный тарт с малиной: удачное сочетание песочного коржа, шоколадной начинки и свежих ягод

Шоколадный тарт с малиной: изысканный летний десерт

2:36
Еда

Шоколадный тарт с малиной — это удивительное сочетание вкусной основы, шоколадной начинки и ароматной малины.

Шоколадный тарт с малиной: изысканный летний десерт
Фото: commons.wikimedia.org by Vinicius Pinheiro, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • мука — 200 г;
  • какао-порошок — 30 г;
  • сахарная пудра — 30 г;
  • сливочное масло — 175 г;
  • яичные желтки — 1 шт.;
  • ванильная эссенция — 1 ч. л.

Для начинки:

  • сахар — 1 ст. л.,
  • малина — 250 г.

Шоколадная начинка:

  • сливки жирные — 500 мл,
  • сахар — 75 г,
  • шоколад (чёрный горький 70%) — 300 г,
  • яйца — 2 шт.

Приготовление:

  1. Просейте муку, какао и сахарную пудру в миску.
  2. Добавьте нарезанное кубиками сливочное масло, щепотку соли и перемешайте до образования крошки.
  3. Введите желток, ванильный экстракт и 2 столовые ложки холодной воды.
  4. Переложите тесто на присыпанную мукой поверхность и вымешивайте до получения однородной массы (5-7 минут).
  5. Оберните тесто плёнкой и уберите в холодильник на 20 минут.
  6. Разогрейте духовку до 200 °C. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности в круглый пласт диаметром 30 см и толщиной 5 мм.
  7. Переложите тесто в форму диаметром 23 см и разровняйте по дну и стенкам. Наколите тесто вилкой в нескольких местах и уберите в холодильник на 20 минут.
  8. Достаньте форму с тестом из холодильника, накройте бумагой для выпечки и насыпьте сухой рис или бобы. Выпекайте 15 минут, затем уберите бумагу с грузом и выпекайте тесто ещё 5 минут, чтобы оно пропеклось почти до готовности. Остудите.
  9. Приготовьте начинку. Поставьте сотейник со сливками и сахаром на средний огонь и доведите до кипения.
  10. Измельчите шоколад в блендере на квадратики.
    Сложите шоколад в миску, залейте горячими сливками и тщательно перемешайте, пока шоколад полностью не растворится и масса не станет однородной.
  11. Взбейте яйца.
  12. Вмешайте яйца в шоколадную массу.
  13. На остывший корж выложите малину, посыпьте сахаром и залейте шоколадной начинкой.
  14. Выпекайте 20 минут, пока начинка не застынет, но в центре останется слегка жидковатой. Дайте пирогу охладиться на решётке, затем извлеките его из формы, нарежьте на куски и подавайте.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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