Шоколадный тарт с малиной: удачное сочетание песочного коржа, шоколадной начинки и свежих ягод

Шоколадный тарт с малиной — это удивительное сочетание вкусной основы, шоколадной начинки и ароматной малины.
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Ингредиенты:
мука — 200 г;
какао-порошок — 30 г;
сахарная пудра — 30 г;
сливочное масло — 175 г;
яичные желтки — 1 шт.;
ванильная эссенция — 1 ч. л.
Для начинки:
сахар — 1 ст. л.,
малина — 250 г.
Шоколадная начинка:
сливки жирные — 500 мл,
сахар — 75 г,
шоколад (чёрный горький 70%) — 300 г,
яйца — 2 шт.
Приготовление:
Просейте муку, какао и сахарную пудру в миску.
Добавьте нарезанное кубиками сливочное масло, щепотку соли и перемешайте до образования крошки.
Введите желток, ванильный экстракт и 2 столовые ложки холодной воды.
Переложите тесто на присыпанную мукой поверхность и вымешивайте до получения однородной массы (5-7 минут).
Оберните тесто плёнкой и уберите в холодильник на 20 минут.
Разогрейте духовку до 200 °C. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности в круглый пласт диаметром 30 см и толщиной 5 мм.
Переложите тесто в форму диаметром 23 см и разровняйте по дну и стенкам. Наколите тесто вилкой в нескольких местах и уберите в холодильник на 20 минут.
Достаньте форму с тестом из холодильника, накройте бумагой для выпечки и насыпьте сухой рис или бобы. Выпекайте 15 минут, затем уберите бумагу с грузом и выпекайте тесто ещё 5 минут, чтобы оно пропеклось почти до готовности. Остудите.
Приготовьте начинку. Поставьте сотейник со сливками и сахаром на средний огонь и доведите до кипения.
Измельчите шоколад в блендере на квадратики. Сложите шоколад в миску, залейте горячими сливками и тщательно перемешайте, пока шоколад полностью не растворится и масса не станет однородной.
Взбейте яйца.
Вмешайте яйца в шоколадную массу.
На остывший корж выложите малину, посыпьте сахаром и залейте шоколадной начинкой.
Выпекайте 20 минут, пока начинка не застынет, но в центре останется слегка жидковатой. Дайте пирогу охладиться на решётке, затем извлеките его из формы, нарежьте на куски и подавайте.