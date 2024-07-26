Рецепт вкуснейших сырных шариков с чесноком и укропом

Сырные шарики с чесноком и укропом — идеальная закуска к столу. Кроме того, блюдо довольно быстро в приготовлении. Рассказываем, как сделать эту простую закуску, которая обладает прекрасными вкусовыми качествами.
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Ингредиенты:
Твёрдый сыр — 150 г
Плавленый сыр — 150 г
Майонез — 70 г
Яйцо — 1 шт.
Чеснок — 8 зубчиков
Укроп — 1 маленький пучок
Соль — по вкусу
Приготовление:
Сварить яйцо и остудить. Натереть на крупной тёрке, как и твёрдый сыр.
Укроп мелко нашинковать.
Пропустить чеснок через пресс.
В миске соединить яйцо, твёрдый и плавленый сыр, чеснок. Добавить майонез и соль. Тщательно перемешать.
Из получившейся массы сформировать шарики среднего размера. Обвалять каждый из них в укропе. Оставить в холодильнике примерно на час. Закуска готова!