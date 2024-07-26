Рецепт вкуснейших сырных шариков с чесноком и укропом

Сырные шарики с чесноком и укропом: вкусно, просто и оригинально

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырные шарики с чесноком и укропом — идеальная закуска к столу. Кроме того, блюдо довольно быстро в приготовлении. Рассказываем, как сделать эту простую закуску, которая обладает прекрасными вкусовыми качествами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Твёрдый сыр — 150 г

Плавленый сыр — 150 г

Майонез — 70 г

Яйцо — 1 шт.

Чеснок — 8 зубчиков

Укроп — 1 маленький пучок

Соль — по вкусу

Приготовление: