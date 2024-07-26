Основные ошибки при приготовлении моти: не повторяйте их

Какие ошибки обычно допускаются при приготовлении моти

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Моти — популярный азиатский десерт, обладающий легкой сладостью и освежающей текстурой. Многие пробуют готовить десерт дома, но часто ошибаются.

Фото: commons.wikimedia.org by El Mono Español, CC BY-SA 4.0

Вот несколько вещей, о которых следует помнить, чтобы избежать разочарования.

Время приготовления

Слишком долгое приготовление моти может сделать его жестким и резиновым, в то время как недостаточное приготовление может сделать его липким и неаппетитным. Внимательно следите за временем.

Плохое перемешивание

Если не перемешивать тщательно смесь рисовой муки и воды должным образом, это может привести к образованию комков и неравномерной текстуре. Тщательно перемешайте, чтобы избежать этой проблемы.

Использование неправильной муки

Обязательно используйте клейкую рисовую муку. Обычная рисовая мука не даст вам нужной текстуры.

Мокрые руки

При формировании моти намочите руки, чтобы предотвратить прилипание.