Основные ошибки при приготовлении моти: не повторяйте их

Моти — популярный азиатский десерт, обладающий легкой сладостью и освежающей текстурой. Многие пробуют готовить десерт дома, но часто ошибаются.
Вот несколько вещей, о которых следует помнить, чтобы избежать разочарования.
Слишком долгое приготовление моти может сделать его жестким и резиновым, в то время как недостаточное приготовление может сделать его липким и неаппетитным. Внимательно следите за временем.
Если не перемешивать тщательно смесь рисовой муки и воды должным образом, это может привести к образованию комков и неравномерной текстуре. Тщательно перемешайте, чтобы избежать этой проблемы.
Обязательно используйте клейкую рисовую муку. Обычная рисовая мука не даст вам нужной текстуры.
При формировании моти намочите руки, чтобы предотвратить прилипание.
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