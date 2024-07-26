Секреты приготовления вкусного и красивого греческого салата

Как приготовить вкусный и красивый греческий салат — несколько хитростей

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Греческий салат — вкусное и красивое блюдо, которое любят по всему миру. Обычно его готовят из помидоров, болгарских перцев, огурцов, сыра феты, лука и маслин. Овощи крупно рубят, в отличие от многих других салатов.

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Как известно, в приготовлении всякого блюда есть определённые хитрости, благодаря которым оно получается качественнее. Греческий салат — не исключение.