Секреты приготовления вкусного и красивого греческого салата

Греческий салат — вкусное и красивое блюдо, которое любят по всему миру. Обычно его готовят из помидоров, болгарских перцев, огурцов, сыра феты, лука и маслин. Овощи крупно рубят, в отличие от многих других салатов.
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Как известно, в приготовлении всякого блюда есть определённые хитрости, благодаря которым оно получается качественнее. Греческий салат — не исключение.
Для того чтобы греческий салат получился более ярким, можно использовать болгарские перцы разных цветов.
Блюдо будет вкуснее, если помидоры посолить и оставить на 10 минут, чтобы стёк сок.
Фету лучше всего резать самым кончиком ножа. Так кусочки сыра получатся аккуратнее. При этом следует окунать нож в холодную воду, чтобы фета меньше к нему прилипала.
Иногда в греческий салат добавляют куриное мясо. Ингредиент станет более сочным, если его предварительно замариновать в смеси соевого соуса и оливкового масла. Кроме того, лук также можно заранее замариновать, но только в лимонном соке или в смеси уксуса и воды.