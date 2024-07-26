Простой и вкусный рецепт из творога: как приготовить необычное блюдо, которое понравится всем

Умелые хозяйки раскрыли секрет идеального блюда из творога

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Творог в руках умелой хозяйки всегда превращается в восхитительное блюдо, которое достойно украшать стол.

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Чаще всего из творога делают сырники. Однако иногда хочется попробовать что-то новое, вкусное и необычное.

Поэтому стоит приготовить блюдо по другому рецепту, чтобы порадовать своих близких.

Какие продукты понадобятся?

Пачка творога (250 граммов);

2 яйца;

Половина столовой ложки разрыхлителя;

Около 300 граммов муки высшего сорта;

4 столовые ложки сахара;

2 столовые ложки масла (без резкого запаха);

Щепотка соли.

Как готовить?