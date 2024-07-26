Простой и вкусный рецепт из творога: как приготовить необычное блюдо, которое понравится всем
Умелые хозяйки раскрыли секрет идеального блюда из творога
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Творог в руках умелой хозяйки всегда превращается в восхитительное блюдо, которое достойно украшать стол.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чаще всего из творога делают сырники. Однако иногда хочется попробовать что-то новое, вкусное и необычное.
Поэтому стоит приготовить блюдо по другому рецепту, чтобы порадовать своих близких.
Какие продукты понадобятся?
- Пачка творога (250 граммов);
- 2 яйца;
- Половина столовой ложки разрыхлителя;
- Около 300 граммов муки высшего сорта;
- 4 столовые ложки сахара;
- 2 столовые ложки масла (без резкого запаха);
- Щепотка соли.
Как готовить?
- Как и для сырников, творог лучше брать с однородной текстурой, чтобы не перетирать его через сито. В отдельной миске нужно соединить яйца, соль и сахар, и взбить до однородности.
- Затем добавляем творог и растительное масло, тщательно перемешивая.
- Добавьте разрыхлитель в муку, просейте и аккуратно введите к остальным ингредиентам.
- Оставьте массу на 15 минут.
- После этого из теста сформируйте небольшие кружочки, похожие на пышки.
- Жарьте их на разогретой сковороде до готовности. Подавайте к столу с любым сладким дополнением — мёдом, вареньем или сиропом.
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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру