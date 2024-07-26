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Простой и вкусный рецепт из творога: как приготовить необычное блюдо, которое понравится всем

Умелые хозяйки раскрыли секрет идеального блюда из творога

1:21
Еда

Творог в руках умелой хозяйки всегда превращается в восхитительное блюдо, которое достойно украшать стол.

Умелые хозяйки раскрыли секрет идеального блюда из творога
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чаще всего из творога делают сырники. Однако иногда хочется попробовать что-то новое, вкусное и необычное.

Поэтому стоит приготовить блюдо по другому рецепту, чтобы порадовать своих близких.

Какие продукты понадобятся?

  • Пачка творога (250 граммов);
  • 2 яйца;
  • Половина столовой ложки разрыхлителя;
  • Около 300 граммов муки высшего сорта;
  • 4 столовые ложки сахара;
  • 2 столовые ложки масла (без резкого запаха);
  • Щепотка соли.

Как готовить?

  1. Как и для сырников, творог лучше брать с однородной текстурой, чтобы не перетирать его через сито. В отдельной миске нужно соединить яйца, соль и сахар, и взбить до однородности.
  2. Затем добавляем творог и растительное масло, тщательно перемешивая.
  3. Добавьте разрыхлитель в муку, просейте и аккуратно введите к остальным ингредиентам.
  4. Оставьте массу на 15 минут.
  5. После этого из теста сформируйте небольшие кружочки, похожие на пышки.
  6. Жарьте их на разогретой сковороде до готовности. Подавайте к столу с любым сладким дополнением — мёдом, вареньем или сиропом.
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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