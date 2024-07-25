Запечёный минтай под луком и морковью станет вашим любимым блюдом
Минтай под шубой
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Минтай под овощами очень вкусное и полезное блюдо. Его можно подавать отдельно, а можно вместе с гарниром.
Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0
Вам понадобится: 2 тушки минтая, 2 моркови, 2 луковицы, 30 мл растительного масла, 2 ст. л. томатной пасты, 50 мл воды или красного вина, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Морковь натрите на тёрке, лук нарежьте полукольцами.
- Обжарьте лук и морковь до золотистого цвета и добавьте томатную пасту.
- Обжарьте немного и влейте вино или кипяток. Посолите и поперчите. Тушите 3 минуты.
- Рыбу очистите и порежьте на крупные кусочки.
- Дно формы смажьте растительным маслом, выложите половину овощей, а на них положите кусочки рыбы.
- Закройте всё второй половиной овощей. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку на 45 минут при 220 градусах.
Подавайте с зеленью. Блюдо хорошо как в горячем, так и в холодном виде.
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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру