Запечёный минтай под луком и морковью станет вашим любимым блюдом

Минтай под шубой

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Минтай под овощами очень вкусное и полезное блюдо. Его можно подавать отдельно, а можно вместе с гарниром.

Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Вам понадобится: 2 тушки минтая, 2 моркови, 2 луковицы, 30 мл растительного масла, 2 ст. л. томатной пасты, 50 мл воды или красного вина, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Морковь натрите на тёрке, лук нарежьте полукольцами. Обжарьте лук и морковь до золотистого цвета и добавьте томатную пасту. Обжарьте немного и влейте вино или кипяток. Посолите и поперчите. Тушите 3 минуты. Рыбу очистите и порежьте на крупные кусочки. Дно формы смажьте растительным маслом, выложите половину овощей, а на них положите кусочки рыбы. Закройте всё второй половиной овощей. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку на 45 минут при 220 градусах.

Подавайте с зеленью. Блюдо хорошо как в горячем, так и в холодном виде.