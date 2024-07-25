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Запечённые кабачковые палочки в сырно-сухарной панировке: идеальны со сметанно-чесночным соусом

Палочки из кабачка в хрустящей панировке: вкусная летняя закуска

1:35
Еда

Кабачок - это не скучный овощ, а самый настоящий деликатес. Приготовьте кабачковые палочки в хрустящей панировке по нашему рецепту, и вы в этом убедитесь. К закуске идеально подойдёт ароматный сметанно-чесночный соус. Поехали!

Палочки из кабачка в хрустящей панировке: вкусная летняя закуска
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • кабачок молодой — 2–3 средних,
  • яйцо — 2 шт.,
  • сыр твёрдый (пармезан или подобный) — 100 г,
  • сухари панировочные — 1 стакан,
  • масло растительное — 2–3 ст. л.,
  • перец, соль, сушёные травы — по вкусу.

Для соуса:

  • сметана - 300 мл,
  • чеснок - 3-4 зубчика,
  • свежий укроп,
  • соль.

Приготовление:

  1. Кабачки помыть, вытереть насухо, срезать верхушки. Кожу не очищать!
  2. Нарезать кабачки брусками шириной 1,5 см.
  3. В одной миске взбить яйца, в другой - смешать сухари, травы, соль, перец  и натёртый на мелкой терке сыр.
  4. Обмакнуть брусочки кабачка в яичную смесь, потом - в панировку.
  5. Выложить кабачки на противень, застеленный пекарской бумагой или силиконовым ковриком. Кабачковые палочки сбрызнуть маслом. 
  6. Запекать закуску 10–15 минут при 220 °C.
  7. Пока готовятся кабачки, приготовить соус: соединить сметану, укроп, соль и мелко нарубленный чеснок. Хорошо перемешать.

Приятного аппетита!

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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