Запечённые кабачковые палочки в сырно-сухарной панировке: идеальны со сметанно-чесночным соусом

Кабачок - это не скучный овощ, а самый настоящий деликатес. Приготовьте кабачковые палочки в хрустящей панировке по нашему рецепту, и вы в этом убедитесь. К закуске идеально подойдёт ароматный сметанно-чесночный соус. Поехали!
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Ингредиенты:
кабачок молодой — 2–3 средних,
яйцо — 2 шт.,
сыр твёрдый (пармезан или подобный) — 100 г,
сухари панировочные — 1 стакан,
масло растительное — 2–3 ст. л.,
перец, соль, сушёные травы — по вкусу.
Для соуса:
сметана - 300 мл,
чеснок - 3-4 зубчика,
свежий укроп,
соль.
Приготовление:
Кабачки помыть, вытереть насухо, срезать верхушки. Кожу не очищать!
Нарезать кабачки брусками шириной 1,5 см.
В одной миске взбить яйца, в другой - смешать сухари, травы, соль, перец и натёртый на мелкой терке сыр.
Обмакнуть брусочки кабачка в яичную смесь, потом - в панировку.
Выложить кабачки на противень, застеленный пекарской бумагой или силиконовым ковриком. Кабачковые палочки сбрызнуть маслом.
Запекать закуску 10–15 минут при 220 °C.
Пока готовятся кабачки, приготовить соус: соединить сметану, укроп, соль и мелко нарубленный чеснок. Хорошо перемешать.