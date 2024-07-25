Запечённые кабачковые палочки в сырно-сухарной панировке: идеальны со сметанно-чесночным соусом

Палочки из кабачка в хрустящей панировке: вкусная летняя закуска

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачок - это не скучный овощ, а самый настоящий деликатес. Приготовьте кабачковые палочки в хрустящей панировке по нашему рецепту, и вы в этом убедитесь. К закуске идеально подойдёт ароматный сметанно-чесночный соус. Поехали!

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

кабачок молодой — 2–3 средних,

яйцо — 2 шт.,

сыр твёрдый (пармезан или подобный) — 100 г,

сухари панировочные — 1 стакан,

масло растительное — 2–3 ст. л.,

перец, соль, сушёные травы — по вкусу.

Для соуса:

сметана - 300 мл,

чеснок - 3-4 зубчика,

свежий укроп,

соль.

Приготовление:

Кабачки помыть, вытереть насухо, срезать верхушки. Кожу не очищать! Нарезать кабачки брусками шириной 1,5 см. В одной миске взбить яйца, в другой - смешать сухари, травы, соль, перец и натёртый на мелкой терке сыр. Обмакнуть брусочки кабачка в яичную смесь, потом - в панировку. Выложить кабачки на противень, застеленный пекарской бумагой или силиконовым ковриком. Кабачковые палочки сбрызнуть маслом. Запекать закуску 10–15 минут при 220 °C. Пока готовятся кабачки, приготовить соус: соединить сметану, укроп, соль и мелко нарубленный чеснок. Хорошо перемешать.

Приятного аппетита!