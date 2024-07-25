"Школьные" котлеты: такие же вкусные, как в детстве
Вкусные котлеты, как в советской школе
1:00
Котлеты "Школьные” очень любили советские школьники за хрустящую корочку. Готовить их легко, а подавать можно с любым гарниром.
Фото: upload.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты: 600 г мясного фарша, 350 г чёрного ржаного хлеба, полстакана воды или молока, 1-2 головки лука, 1-2 зубчика чеснока, соль и чёрный молотый перец по вкусу, масло для жарки.
Процесс приготовления:
- С кусочков хлеба срежьте корки, а мякиш замочите в воде или молоке. Корочки подсушите в духовке.
- В фарш добавьте набухший мякиш, соль, перец, мелко нарезанные лук и чеснок.
- Тщательно вымесите до липкости.
- Высушенные хлебные корочки измельчите для панировки.
- Сформируйте и запанируйте котлеты.
- Котлеты можно готовить сразу, а можно заморозить.
Готовьте котлеты любым привычным для вас способом. Приятного аппетита!
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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру