"Школьные" котлеты: такие же вкусные, как в детстве

Вкусные котлеты, как в советской школе

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты "Школьные” очень любили советские школьники за хрустящую корочку. Готовить их легко, а подавать можно с любым гарниром.

Фото: upload.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты: 600 г мясного фарша, 350 г чёрного ржаного хлеба, полстакана воды или молока, 1-2 головки лука, 1-2 зубчика чеснока, соль и чёрный молотый перец по вкусу, масло для жарки.

Процесс приготовления:

С кусочков хлеба срежьте корки, а мякиш замочите в воде или молоке. Корочки подсушите в духовке. В фарш добавьте набухший мякиш, соль, перец, мелко нарезанные лук и чеснок. Тщательно вымесите до липкости. Высушенные хлебные корочки измельчите для панировки. Сформируйте и запанируйте котлеты. Котлеты можно готовить сразу, а можно заморозить.

Готовьте котлеты любым привычным для вас способом. Приятного аппетита!