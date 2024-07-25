Во "ВкусВилле" Петербурга объяснили, почему цена на шаурму выше, чем на шаверму

Шаверма в магазинах "ВкусВилл" в Петербурге стоит дешевле шаурмы

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

В одном из магазинов сети "ВкусВилл" в Санкт-Петербурге покупатели заметили разницу в цене между двумя видами шаурмы с курицей: 268 рублей за шаурму и 228 рублей за шаверму.

Фото: commons.wikimedia.org by Alpha, CC BY-SA 2.0

Пресс-служба компании объяснила эту разницу тем, что шаверма производится местным поставщиком, что позволяет снизить издержки на логистику и предлагать продукт по более низкой цене. Кроме того, составы продуктов, по их словам, немного отличаются.

"Позиция "Шаверма с курицей" изготавливается местным поставщиком, поэтому стоимость ниже за счет издержек на логистику. Также составы продуктов немного отличаются", — сообщили представители сети, которых цитирует Газета. Ru.

Однако 23 июля в сообществе "Любимый Питер" во "ВКонтакте" было опубликовано фото из "ВкусВилла", на котором стоимость шаурмы с курицей весом 230 грамм составляет 268 рублей, а шавермы с курицей аналогичного веса — 228 рублей. Упаковка товаров абсолютно идентична. В посте говорится: "В питерском "ВкусВилле" для москвичей завысили цену".