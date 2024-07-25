Технолог поделилась подробной технологией варки риса для суши и роллов

Технолог Румянцева рассказала, как сделать рис для суши и роллов клейким и однородным

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Залог успеха в приготовлении роллов — правильно выбранный и отваренный рис. Главный технолог сети доставки суши и роллов "Много лосося" Людмила Румянцева поделилась подробной пошаговой инструкцией по приготовлению риса в домашних условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine, CC BY-SA 4.0

Для роллов подходит круглозёрный рис, который позволяет сохранить форму роллов и предотвращает смешивание ингредиентов, пишет Газета.Ru.

"Для начала нужно выбрать правильный сорт риса, ведь для роллов подходят далеко не все. Предпочтение следует отдавать круглозернистым сортам, именно они позволяют роллам сохранять форму, а ингредиентам — не смешиваться", — сообщила Румянцева.

Технолог рекомендует выбирать подходящий сорт риса и тщательно промывать его водой (4-5 раз). Соотношение воды и крупы — 1:1. После промывки рис нужно просушить в течение 10-15 минут на ситечке.

Затем следует приступить к варке: положить рис в кастрюлю, залить водой, поставить на средний огонь и дождаться кипения. Далее уменьшить огонь и варить ещё 15 минут. После этого добавить соль, сахар и уксус, перемешать и варить на медленном огне до полного растворения сахара. Полученная смесь должна стать клейкой и однородной.

В конце приготовления можно добавить любимые ингредиенты для начинки и наслаждаться собственноручно приготовленными роллами, поке и онигири.