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Технолог поделилась подробной технологией варки риса для суши и роллов

Технолог Румянцева рассказала, как сделать рис для суши и роллов клейким и однородным

1:34
Еда

Залог успеха в приготовлении роллов — правильно выбранный и отваренный рис. Главный технолог сети доставки суши и роллов "Много лосося" Людмила Румянцева поделилась подробной пошаговой инструкцией по приготовлению риса в домашних условиях.

Технолог Румянцева рассказала, как сделать рис для суши и роллов клейким и однородным
Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine, CC BY-SA 4.0

Для роллов подходит круглозёрный рис, который позволяет сохранить форму роллов и предотвращает смешивание ингредиентов, пишет Газета.Ru.

"Для начала нужно выбрать правильный сорт риса, ведь для роллов подходят далеко не все. Предпочтение следует отдавать круглозернистым сортам, именно они позволяют роллам сохранять форму, а ингредиентам — не смешиваться", — сообщила Румянцева.

Технолог рекомендует выбирать подходящий сорт риса и тщательно промывать его водой (4-5 раз). Соотношение воды и крупы — 1:1. После промывки рис нужно просушить в течение 10-15 минут на ситечке.

Затем следует приступить к варке: положить рис в кастрюлю, залить водой, поставить на средний огонь и дождаться кипения. Далее уменьшить огонь и варить ещё 15 минут. После этого добавить соль, сахар и уксус, перемешать и варить на медленном огне до полного растворения сахара. Полученная смесь должна стать клейкой и однородной.

В конце приготовления можно добавить любимые ингредиенты для начинки и наслаждаться собственноручно приготовленными роллами, поке и онигири.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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