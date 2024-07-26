Кабачки, запечённые в беконе: для приготовления этой закуски нужно 2 минуты и 2 ингредиента

Запечённые кабачки в беконе: готовятся за пару минут, не считая запекания в духовке

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Запечённые кабачки с беконом — быстрое и вкусное блюдо, которое одинаково понравится и любителям кабачков, и мясоедам.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

1 кабачок,

соль и перец по вкусу,

10-12 ломтиков бекона.

Приготовление