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Кабачки, запечённые в беконе: для приготовления этой закуски нужно 2 минуты и 2 ингредиента

Запечённые кабачки в беконе: готовятся за пару минут, не считая запекания в духовке

0:39
Еда

Запечённые кабачки с беконом — быстрое и вкусное блюдо, которое одинаково понравится и любителям кабачков, и мясоедам.

Запечённые кабачки в беконе: готовятся за пару минут, не считая запекания в духовке
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • 1 кабачок,
  • соль и перец по вкусу,
  • 10-12 ломтиков бекона.

Приготовление

  1. Разрежьте кабачок на небольшие продолговатые кусочки.
  2. Посолите и поперчите каждый ломтик, затем оберните его полоской бекона.
  3. Выложите кабачки на противень, покрытый фольгой.
  4. Запекайте при температуре 180 °C в течение 15-20 минут.
  5. Подавайте готовые кабачки в беконе сразу после приготовления.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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