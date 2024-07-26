Кабачки, запечённые в беконе: для приготовления этой закуски нужно 2 минуты и 2 ингредиента
Запечённые кабачки в беконе: готовятся за пару минут, не считая запекания в духовке
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Запечённые кабачки с беконом — быстрое и вкусное блюдо, которое одинаково понравится и любителям кабачков, и мясоедам.
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
- 1 кабачок,
- соль и перец по вкусу,
- 10-12 ломтиков бекона.
Приготовление
- Разрежьте кабачок на небольшие продолговатые кусочки.
- Посолите и поперчите каждый ломтик, затем оберните его полоской бекона.
- Выложите кабачки на противень, покрытый фольгой.
- Запекайте при температуре 180 °C в течение 15-20 минут.
- Подавайте готовые кабачки в беконе сразу после приготовления.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру