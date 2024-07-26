Итальянские спагетти Aglio e Olio: прогреваются в ароматном оливковом масле с чесноком и чили

Спагетти Aglio e Olio — это традиционное итальянское блюдо, состоящее из простых ингредиентов: спагетти, чеснока, оливкового масла, перца чили, петрушки, лимона и тёртого пармезана (по желанию). Спагетти Aglio e Olio готовится очень быстро и легко.
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Ингредиенты:
спагетти — 450 г,
половинка перца чили,
чеснок — 3 зубчика,
оливковое масло — 0,5 стакана,
рубленная петрушка — 2 ст. л.,
половинка лимона,
соль по вкусу,
по желанию — тёртый пармезан.
Приготовление
Сначала нужно сварить спагетти в подсоленной воде до состояния al dente (примерно 8-10 минут).
Затем в большой сковороде необходимо разогреть оливковое масло, добавить измельчённый чеснок и перец чили, обжарить их на среднем огне, постоянно помешивая, в течение 2-3 минут.
После этого добавить варёные спагетти в сковороду, тщательно перемешать, чтобы они покрылись ароматным маслом, и приправить солью и чёрным молотым перцем по вкусу.
В конце посыпать блюдо мелко нарезанной петрушкой и украсить тёртым пармезаном (если он используется).