Итальянские спагетти Aglio e Olio: прогреваются в ароматном оливковом масле с чесноком и чили

Спагетти Aglio e Olio: ароматная итальянская паста с очень простыми ингредиентами

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Спагетти Aglio e Olio — это традиционное итальянское блюдо, состоящее из простых ингредиентов: спагетти, чеснока, оливкового масла, перца чили, петрушки, лимона и тёртого пармезана (по желанию). Спагетти Aglio e Olio готовится очень быстро и легко.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

спагетти — 450 г,

половинка перца чили,

чеснок — 3 зубчика,

оливковое масло — 0,5 стакана,

рубленная петрушка — 2 ст. л.,

половинка лимона,

соль по вкусу,

по желанию — тёртый пармезан.

Приготовление