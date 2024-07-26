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Итальянские спагетти Aglio e Olio: прогреваются в ароматном оливковом масле с чесноком и чили

Спагетти Aglio e Olio: ароматная итальянская паста с очень простыми ингредиентами

1:18
Еда

Спагетти Aglio e Olio — это традиционное итальянское блюдо, состоящее из простых ингредиентов: спагетти, чеснока, оливкового масла, перца чили, петрушки, лимона и тёртого пармезана (по желанию). Спагетти Aglio e Olio готовится очень быстро и легко.

Спагетти Aglio e Olio: ароматная итальянская паста с очень простыми ингредиентами
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • спагетти — 450 г,
  • половинка перца чили,
  • чеснок — 3 зубчика,
  • оливковое масло — 0,5 стакана,
  • рубленная петрушка — 2 ст. л.,
  • половинка лимона,
  • соль по вкусу,
  • по желанию — тёртый пармезан.

Приготовление

  1. Сначала нужно сварить спагетти в подсоленной воде до состояния al dente (примерно 8-10 минут).
  2. Затем в большой сковороде необходимо разогреть оливковое масло, добавить измельчённый чеснок и перец чили, обжарить их на среднем огне, постоянно помешивая, в течение 2-3 минут.
  3. После этого добавить варёные спагетти в сковороду, тщательно перемешать, чтобы они покрылись ароматным маслом, и приправить солью и чёрным молотым перцем по вкусу.
  4. В конце посыпать блюдо мелко нарезанной петрушкой и украсить тёртым пармезаном (если он используется).
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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