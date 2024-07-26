Нежнейшие панкейки с вишнёвым соусом: идеальный завтрак для хорошего настроения
Панкейки с вишней: готовятся на простом кефирном тесте
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Панкейки — это нежные и воздушные оладьи, которые станут отличным началом дня. Попробуйте этот новый рецепт, и ваше утро точно будет добрым!
Фото: flickr.com by David Blaine, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 50 грамм сахара;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 300 мл кефира (2,5%);
- 200 грамм пшеничной муки;
- 5 грамм соды.
Для соуса:
- 200 грамм вишни;
- 20 грамм сахара;
- 2 грамма пектина.
Приготовление
- Взбейте миксером яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавьте кефир и растительное масло, взбейте ещё раз до однородности.
- Просейте муку с содой и добавьте в тесто. Взбейте до однородной консистенции. Оставьте тесто на 15 минут.
- Жарьте панкейки на сухой сковороде на среднем огне. Когда на поверхности теста появятся дырочки, переверните и поджарьте с другой стороны до румяной корочки (примерно 5 минут).
- Приготовьте соус заранее. Удалите косточки из вишни и положите ягоду в сотейник с толстым дном. Добавьте выделившийся сок и поставьте на огонь ниже среднего. Немного нагрейте (до 40 °C).
- Смешайте сахар с пектином и всыпьте потихоньку в сотейник. Доведите массу до кипения и варите на среднем огне 4-5 минут. Перелейте соус в другую ёмкость и охладите, накрыв плёнкой.
Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру