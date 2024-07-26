Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бабичев рассказал о трудностях сохранения популярности в шоу-бизнесе
Проблемы при ходьбе требуют особого внимания
Советы, как вырастить помидоры черри
На PlayStation Showcase в сентябре будет анонсирована PlayStation 5
Гарвардские учёные обнаружили новый вид древних хордовых в Юте
Обновлённый Bentley Flying Spur: 782-сильная гибридная установка и премьера в 2025
Врач Одегнал: офисные работники-мужчины чаще страдают от простатита и варикоцеле
Инна Чурикова ещё школьницей попала на съёмочную площадку фильма "Тучи над Борском"
Вот что скрывается за любовью собак к пищалкам
Нежнейшие панкейки с вишнёвым соусом: идеальный завтрак для хорошего настроения

Панкейки с вишней: готовятся на простом кефирном тесте

1:31
Еда

Панкейки — это нежные и воздушные оладьи, которые станут отличным началом дня. Попробуйте этот новый рецепт, и ваше утро точно будет добрым!

Панкейки с вишней: готовятся на простом кефирном тесте
Фото: flickr.com by David Blaine, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 50 грамм сахара;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 300 мл кефира (2,5%);
  • 200 грамм пшеничной муки;
  • 5 грамм соды.

Для соуса:

  • 200 грамм вишни;
  • 20 грамм сахара;
  • 2 грамма пектина.

Приготовление

  1. Взбейте миксером яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавьте кефир и растительное масло, взбейте ещё раз до однородности.
  2. Просейте муку с содой и добавьте в тесто. Взбейте до однородной консистенции. Оставьте тесто на 15 минут.
  3. Жарьте панкейки на сухой сковороде на среднем огне. Когда на поверхности теста появятся дырочки, переверните и поджарьте с другой стороны до румяной корочки (примерно 5 минут).
  4. Приготовьте соус заранее. Удалите косточки из вишни и положите ягоду в сотейник с толстым дном. Добавьте выделившийся сок и поставьте на огонь ниже среднего. Немного нагрейте (до 40 °C).
  5. Смешайте сахар с пектином и всыпьте потихоньку в сотейник. Доведите массу до кипения и варите на среднем огне 4-5 минут. Перелейте соус в другую ёмкость и охладите, накрыв плёнкой.

Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Европейцы не знают, что делать с российскими "Союзами" на космодроме Куру

Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Европейцы не могут решить, что делать с российскими "Союзами"
Россия отправляет нефть в Китай по Севморпути. В США считают, это необычно
Bloomberg: Россия отправила нефть в Китай по необычному маршруту
В Киргизии ситуация критическая. Назревает кровавый госпереворот
Сводка с фронта: в Харькове уничтожены 40 инструкторов НАТО, а под Киевом склад со снарядами с обеднённым ураном
В Днепропетровске задержан 18-летний убийца Ирины Фарион Дмитрий Плотников Украина имеет критический дефицит бюджета. США и другие — не пополнят Любовь Степушова История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Ахиллесова пята Украины — её бюджет, который пуст
"Сокрушительный удар": по Измаилу нанесён мощный удар ВКС России
Душили и трясли: издевавшиеся над котёнком дети в Москве попали на видео
Душили и трясли: издевавшиеся над котёнком дети в Москве попали на видео
Последние материалы
Бабичев рассказал о трудностях сохранения популярности в шоу-бизнесе
Проблемы при ходьбе требуют особого внимания
Советы, как вырастить помидоры черри
На PlayStation Showcase в сентябре будет анонсирована PlayStation 5
Гарвардские учёные обнаружили новый вид древних хордовых в Юте
Обновлённый Bentley Flying Spur: 782-сильная гибридная установка и премьера в 2025
Врач Одегнал: офисные работники-мужчины чаще страдают от простатита и варикоцеле
Панкейки с вишней: готовятся на простом кефирном тесте
Инна Чурикова ещё школьницей попала на съёмочную площадку фильма "Тучи над Борском"
Вот что скрывается за любовью собак к пищалкам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников