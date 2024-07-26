Нежнейшие панкейки с вишнёвым соусом: идеальный завтрак для хорошего настроения

Панкейки с вишней: готовятся на простом кефирном тесте

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Панкейки — это нежные и воздушные оладьи, которые станут отличным началом дня. Попробуйте этот новый рецепт, и ваше утро точно будет добрым!

Фото: flickr.com by David Blaine, CC BY 2.0

Ингредиенты:

2 яйца;

50 грамм сахара;

2 столовые ложки растительного масла;

300 мл кефира (2,5%);

200 грамм пшеничной муки;

5 грамм соды.

Для соуса:

200 грамм вишни;

20 грамм сахара;

2 грамма пектина.

Приготовление

Взбейте миксером яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавьте кефир и растительное масло, взбейте ещё раз до однородности. Просейте муку с содой и добавьте в тесто. Взбейте до однородной консистенции. Оставьте тесто на 15 минут. Жарьте панкейки на сухой сковороде на среднем огне. Когда на поверхности теста появятся дырочки, переверните и поджарьте с другой стороны до румяной корочки (примерно 5 минут). Приготовьте соус заранее. Удалите косточки из вишни и положите ягоду в сотейник с толстым дном. Добавьте выделившийся сок и поставьте на огонь ниже среднего. Немного нагрейте (до 40 °C). Смешайте сахар с пектином и всыпьте потихоньку в сотейник. Доведите массу до кипения и варите на среднем огне 4-5 минут. Перелейте соус в другую ёмкость и охладите, накрыв плёнкой.

Приятного аппетита!