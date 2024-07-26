Стейк с розмарином и чесноком: идеально прожаренное мясо, пропитанное ароматами лета
Стейк с розмарином и чесноком: пряности придают мясу потрясающий аромат
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Сочный стейк с розмарином и чесноком — это идеальное сочетание вкуса и аромата. Это блюдо готовится очень просто и быстро, всего за 30 минут.
Фото: commons.wikimedia.org by E4024, CC BY 4.0
Ингредиенты:
- стейк рибай;
- оливковое масло;
- чеснок;
- розмарин;
- соль;
- молотый чёрный перец.
Приготовление
- Разогрейте сковороду и положите на неё стейк. Обжаривайте его с каждой стороны до готовности.
- В другой сковороде разогрейте масло, добавьте чеснок и розмарин.
- Когда чеснок начнёт подрумяниваться, переложите стейк в эту сковороду и прогрейте его с двух сторон, прижимая ко дну.
- Приправьте стейк солью и перцем с обеих сторон, выложите на тарелку, полейте маслом, украсьте чесноком и розмарином.
Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру