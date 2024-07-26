Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От духовных святынь до живописной природы: город Козельск
Учёные обнаружили новый рецептор, регулирующий аппетит
Советы по уходу за садом в жару
Валя Карнавал рассказала о своих прошлых отношениях
Как получить страховую пенсию по инвалидности?
Microsoft повышает цены на Game Pass и вводит новый базовый уровень подписки
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о комплексном развитии территорий
Киану Ривз признался, что постоянно думает о смерти в свои 59 лет
Как часто нужно мыть кисти для макияжа: подробное руководство
Стейк с розмарином и чесноком: идеально прожаренное мясо, пропитанное ароматами лета

Стейк с розмарином и чесноком: пряности придают мясу потрясающий аромат

0:49
Еда

Сочный стейк с розмарином и чесноком — это идеальное сочетание вкуса и аромата. Это блюдо готовится очень просто и быстро, всего за 30 минут.

Стейк с розмарином и чесноком: пряности придают мясу потрясающий аромат
Фото: commons.wikimedia.org by E4024, CC BY 4.0

Ингредиенты:

  • стейк рибай;
  • оливковое масло;
  • чеснок;
  • розмарин;
  • соль;
  • молотый чёрный перец.

Приготовление

  1. Разогрейте сковороду и положите на неё стейк. Обжаривайте его с каждой стороны до готовности.
  2. В другой сковороде разогрейте масло, добавьте чеснок и розмарин.
  3. Когда чеснок начнёт подрумяниваться, переложите стейк в эту сковороду и прогрейте его с двух сторон, прижимая ко дну.
  4. Приправьте стейк солью и перцем с обеих сторон, выложите на тарелку, полейте маслом, украсьте чесноком и розмарином.

Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Европейцы не знают, что делать с российскими "Союзами" на космодроме Куру

Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Европейцы не могут решить, что делать с российскими "Союзами"
Россия отправляет нефть в Китай по Севморпути. В США считают, это необычно
Bloomberg: Россия отправила нефть в Китай по необычному маршруту
Сводка с фронта: в Харькове уничтожены 40 инструкторов НАТО, а под Киевом склад со снарядами с обеднённым ураном
В Киргизии ситуация критическая. Назревает кровавый госпереворот
В Днепропетровске задержан 18-летний убийца Ирины Фарион Дмитрий Плотников Украина имеет критический дефицит бюджета. США и другие — не пополнят Любовь Степушова История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Ахиллесова пята Украины — её бюджет, который пуст
"Сокрушительный удар": по Измаилу нанесён мощный удар ВКС России
Душили и трясли: издевавшиеся над котёнком дети в Москве попали на видео
Душили и трясли: издевавшиеся над котёнком дети в Москве попали на видео
Последние материалы
От духовных святынь до живописной природы: город Козельск
Учёные обнаружили новый рецептор, регулирующий аппетит
Стейк с розмарином и чесноком: пряности придают мясу потрясающий аромат
Советы по уходу за садом в жару
Валя Карнавал рассказала о своих прошлых отношениях
Как получить страховую пенсию по инвалидности?
Microsoft повышает цены на Game Pass и вводит новый базовый уровень подписки
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о комплексном развитии территорий
Киану Ривз признался, что постоянно думает о смерти в свои 59 лет
Как часто нужно мыть кисти для макияжа: подробное руководство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников