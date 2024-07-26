Стейк с розмарином и чесноком: идеально прожаренное мясо, пропитанное ароматами лета

Стейк с розмарином и чесноком: пряности придают мясу потрясающий аромат

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Сочный стейк с розмарином и чесноком — это идеальное сочетание вкуса и аромата. Это блюдо готовится очень просто и быстро, всего за 30 минут.

Фото: commons.wikimedia.org by E4024, CC BY 4.0

Ингредиенты:

стейк рибай;

оливковое масло;

чеснок;

розмарин;

соль;

молотый чёрный перец.

Приготовление

Разогрейте сковороду и положите на неё стейк. Обжаривайте его с каждой стороны до готовности. В другой сковороде разогрейте масло, добавьте чеснок и розмарин. Когда чеснок начнёт подрумяниваться, переложите стейк в эту сковороду и прогрейте его с двух сторон, прижимая ко дну. Приправьте стейк солью и перцем с обеих сторон, выложите на тарелку, полейте маслом, украсьте чесноком и розмарином.

Приятного аппетита!