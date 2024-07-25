Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аналитики определили, что сельскому хозяйству угрожает дефицит кадров
Врач назвал опасные для здоровья упражнения
IO Interactive обещает сюрпризы для фанатов HITMAN в 2024 году
"Весомый ущерб": в Рязанской области украли стальной мост весом в 100 тонн
В России обсуждается запрет на работу магазинов по продаже спиртного в выходные
Летний уход за волосами: как сохранить их здоровыми и шелковистыми
Стало известно, как провести время с кошкой
Дочь Абдулова стала студенткой ВГИКа, несмотря на низкие баллы по ЕГЭ
Патрушев: Украина и другие страны уже никогда не получат доступ к Азовскому морю
Вкусный и полезный: рецепт салата из молодой капусты, огурцов и ветчины

Салат из молодой капусты, ветчины и огурцов — лёгкий рецепт

1:07
Еда

Салат из молодой капусты, ветчины и огурцов — очень вкусное блюдо, которое уж точно понравится домочадцам. Рассказываем, как его приготовить.

Салат из молодой капусты, ветчины и огурцов — лёгкий рецепт
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • Капуста — 250 г
  • Огурец — 300 г
  • Ветчина — 150 г
  • Редис — 100 г
  • Зелёный лук — 20 г
  • Укроп — 10 г
  • Майонез — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Капусту тонко нашинковать, а огурцы, редис и ветчину — нарезать соломкой. В миске смешать продукты.
  2. Зелёный лук и укроп мелко нарезать. Переложить к ветчине, капусте, огурцам и редису.
  3. Пропустить чеснок через пресс. В отдельной миске смешать майонез, чеснок и соль. Заправить салат соусом. Блюдо готово!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
Украина имеет критический дефицит бюджета. США и другие — не пополнят Любовь Степушова Фруктовые и ягодные растения обрабатывать необходимо Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
The Economist: Китай втайне копит запасы металлов и продовольствия
The Economist: Китай втайне копит запасы металлов и продовольствия
Последние материалы
После первого опрыскивания натуральным составом слизни и гусеницы исчезнут с капусты
Кошмар в Балашихе: молодой отравитель отравил нескольких человек
В Калужской области упал вертолёт Ми-28, экипаж погиб
Историк Лавров: Николай II — самый оболганный царь в российской истории
Почему собаки кружатся перед тем, как сходить в туалет: объяснение учёных
Топ-10 идей, как сделать интерьер уютным без больших затрат
В Хабаровске гражданин РФ схвачен за шпионаж в пользу Украины
Физики нашли способ создать элемент 120 — самый тяжелый из существовавших
Опыт Илона Маска по вживлению чипов в мозг человека пока не выявил угроз
Джо Байден уходит из президентской гонки, чтобы дать дорогу новому поколению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников