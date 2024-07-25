Вкусный и полезный: рецепт салата из молодой капусты, огурцов и ветчины

Салат из молодой капусты, ветчины и огурцов — лёгкий рецепт

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из молодой капусты, ветчины и огурцов — очень вкусное блюдо, которое уж точно понравится домочадцам. Рассказываем, как его приготовить.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

Капуста — 250 г

Огурец — 300 г

Ветчина — 150 г

Редис — 100 г

Зелёный лук — 20 г

Укроп — 10 г

Майонез — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Соль — по вкусу

Приготовление: