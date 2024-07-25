Вкусный и полезный: рецепт салата из молодой капусты, огурцов и ветчины
Салат из молодой капусты, ветчины и огурцов — лёгкий рецепт
1:07
Салат из молодой капусты, ветчины и огурцов — очень вкусное блюдо, которое уж точно понравится домочадцам. Рассказываем, как его приготовить.
Фото: freepik.com by timolina, PDM
Ингредиенты:
- Капуста — 250 г
- Огурец — 300 г
- Ветчина — 150 г
- Редис — 100 г
- Зелёный лук — 20 г
- Укроп — 10 г
- Майонез — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Капусту тонко нашинковать, а огурцы, редис и ветчину — нарезать соломкой. В миске смешать продукты.
- Зелёный лук и укроп мелко нарезать. Переложить к ветчине, капусте, огурцам и редису.
- Пропустить чеснок через пресс. В отдельной миске смешать майонез, чеснок и соль. Заправить салат соусом. Блюдо готово!
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру