Чесночные рулетики с петрушкой и зелёным луком: очень вкусно с супом или борщом

Чесночные рулетики с зеленью: делаются очень быстро из готового слоёного теста

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматные рулетики из слоёного теста с чесноком и зеленью — отличная альтернатива обычному хлебу. Они сделают любое первое блюдо вкуснее.

Фото: flickr.com by avlxyz, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

петрушка — 1/4 пучка;

мята — 2-3 веточки;

зелёный лук — 1/4 пучка;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль и молотый чёрный перец по вкусу;

слоёное тесто — 250 г.

Приготовление