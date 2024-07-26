Чесночные рулетики с петрушкой и зелёным луком: очень вкусно с супом или борщом
Чесночные рулетики с зеленью: делаются очень быстро из готового слоёного теста
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Ароматные рулетики из слоёного теста с чесноком и зеленью — отличная альтернатива обычному хлебу. Они сделают любое первое блюдо вкуснее.
Фото: flickr.com by avlxyz, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
- петрушка — 1/4 пучка;
- мята — 2-3 веточки;
- зелёный лук — 1/4 пучка;
- чеснок — 2 зубчика;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль и молотый чёрный перец по вкусу;
- слоёное тесто — 250 г.
Приготовление
- Измельчите зелень, чеснок, добавьте масло, соль и перец.
- Раскатайте тесто, выложите на него подготовленную смесь и сверните в рулет.
- Разрежьте рулет на равные части толщиной 6-10 мм.
- Выложите рулетики на пергамент и отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 15 минут.
- Готовую выпечку можно посыпать оставшейся зеленью.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру