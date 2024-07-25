Настоящий греческий: готовим знаменитый овощной салат с фетой по всем правилам

Как приготовить греческий салат: все секреты легендарного блюда

3:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Греческий салат (в Греции его называют "Крестьянский") лучше всего готовить летом, когда дачи и рынки изобилуют свежими и сочными овощами: огурцами, помидорами, болгарским перцем. Выращенные на солнышке, они намного вкуснее, чем зимние тепличные. Но чтобы приготовить это нехитрое на первый взгляд блюдо, нужно знать несколько тонкостей.

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Как выбрать овощи для греческого салата

Для греческого салата традиционно используются свежие помидоры, огурцы, сладкий лук, салат, чёрные маслины, болгарский перец, каперсы и сыр фета.

Главное правило - для греческого салата нужны самые сочные, свежие и вкусные ингредиенты, иначе блюдо получится пресным. Вот ещё несколько рекомендаций:

Помидоры выбирайте спелые и максимально сладкие.

Болгарский перец - тоже сладких сортов, с толстыми стенками. Отлично подойдёт сорт рамиро - он очень сладкий и сочный.

Идеальный салат - романо: он сочный и хрустящий.

Лук берите красный, а не белый. Идеальный сорт - ялтинский.

Оливки — лучше всего каламата. Это коричнево-чёрные плоды с очень насыщенным вкусом.

Правильный сыр

Сыр - это центральный ингредиент греческого салата. Подойдёт мягкий рассольный. Традиционно это фета. Также можно использовать фетаксу, брынзу, грузинский сулугуни, адыгейский.

Хороший адыгейский сыр на срезе обязательно выделяет молоко - если его нет, значит, сыр уже не ферментируется, и вкус у него меняется.

Лучшая фета должна продаваться в рассоле. Правильный сыр имеет рассыпчатую текстуру, как у халвы. Такую нужно резать смоченным в воде ножом, чтобы сыр не развалился.

Правильная нарезка - это важно

Для правильного вкуса блюда важно не только выбрать хорошие продукты, но и правильно их нарезать. Для греческого салата характерна крупная нарезка. Сыр греки режут не кубиками, а крупными пластами, не смешивая с другими ингредиентами, а выкладывая поверх овощей.

Листья салата можно порезать или порвать руками на крупные куски. Огурцы лучше очистить от кожи - так вкус салата будет нежнее.

Чем заправить

Для заправки греческого салата используется оливковое масло. Другой вариант - смешать оливковое масло с лимонным соком и ароматными травами, например, базиликом, розмарином и тимьяном. Подсолнечное масло тоже подойдёт. При желании можно экспериментировать и добавлять соевый соус, мёд, горчицу и т. д.

Рецепт от бренд-шефа Максима Артюхова

Ингредиенты:

250 г брынзы,

5 помидоров,

3 огурца,

1-2 шт. сладкого перца,

1 луковица,

20 шт. маслин или оливок,

половинка лимона,

6 ст. л. оливкового масла,

зелень,

соль и чёрный молотый перец,

сушёный орегано.

Приготовление:

Лук, перец сладкий нарезать кольцами, помидоры и огурцы - кубиками. Сложить все ингредиенты в салатник, заправить лимонным соком и маслом, добавить соль, перец и орегано, перемешать. Сверху выложить большие куски брынзы и сразу подавать на стол.

Приятного аппетита!