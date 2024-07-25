Настоящий греческий: готовим знаменитый овощной салат с фетой по всем правилам

Греческий салат (в Греции его называют "Крестьянский") лучше всего готовить летом, когда дачи и рынки изобилуют свежими и сочными овощами: огурцами, помидорами, болгарским перцем. Выращенные на солнышке, они намного вкуснее, чем зимние тепличные. Но чтобы приготовить это нехитрое на первый взгляд блюдо, нужно знать несколько тонкостей.
Для греческого салата традиционно используются свежие помидоры, огурцы, сладкий лук, салат, чёрные маслины, болгарский перец, каперсы и сыр фета.
Главное правило - для греческого салата нужны самые сочные, свежие и вкусные ингредиенты, иначе блюдо получится пресным. Вот ещё несколько рекомендаций:
Сыр - это центральный ингредиент греческого салата. Подойдёт мягкий рассольный. Традиционно это фета. Также можно использовать фетаксу, брынзу, грузинский сулугуни, адыгейский.
Хороший адыгейский сыр на срезе обязательно выделяет молоко - если его нет, значит, сыр уже не ферментируется, и вкус у него меняется.
Лучшая фета должна продаваться в рассоле. Правильный сыр имеет рассыпчатую текстуру, как у халвы. Такую нужно резать смоченным в воде ножом, чтобы сыр не развалился.
Для правильного вкуса блюда важно не только выбрать хорошие продукты, но и правильно их нарезать. Для греческого салата характерна крупная нарезка. Сыр греки режут не кубиками, а крупными пластами, не смешивая с другими ингредиентами, а выкладывая поверх овощей.
Листья салата можно порезать или порвать руками на крупные куски. Огурцы лучше очистить от кожи - так вкус салата будет нежнее.
Для заправки греческого салата используется оливковое масло. Другой вариант - смешать оливковое масло с лимонным соком и ароматными травами, например, базиликом, розмарином и тимьяном. Подсолнечное масло тоже подойдёт. При желании можно экспериментировать и добавлять соевый соус, мёд, горчицу и т. д.
Ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита!
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