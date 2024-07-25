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Настоящий греческий: готовим знаменитый овощной салат с фетой по всем правилам

Как приготовить греческий салат: все секреты легендарного блюда

3:39
Еда

Греческий салат (в Греции его называют "Крестьянский") лучше всего готовить летом, когда дачи и рынки изобилуют свежими и сочными овощами: огурцами, помидорами, болгарским перцем. Выращенные на солнышке, они намного вкуснее, чем зимние тепличные. Но чтобы приготовить это нехитрое на первый взгляд блюдо, нужно знать несколько тонкостей.

Как приготовить греческий салат: все секреты легендарного блюда
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Как выбрать овощи для греческого салата

Для греческого салата традиционно используются свежие помидоры, огурцы, сладкий лук, салат, чёрные маслины, болгарский перец, каперсы и сыр фета.

Главное правило - для греческого салата нужны самые сочные, свежие и вкусные ингредиенты, иначе блюдо получится пресным. Вот ещё несколько рекомендаций:

  • Помидоры выбирайте спелые и максимально сладкие.
  • Болгарский перец - тоже сладких сортов, с толстыми стенками. Отлично подойдёт сорт рамиро - он очень сладкий и сочный.
  • Идеальный салат - романо: он сочный и хрустящий.
  • Лук берите красный, а не белый. Идеальный сорт - ялтинский.
  • Оливки — лучше всего каламата. Это коричнево-чёрные плоды с очень насыщенным вкусом.

Правильный сыр

Сыр - это центральный ингредиент греческого салата. Подойдёт мягкий рассольный. Традиционно это фета. Также можно использовать фетаксу, брынзу, грузинский сулугуни, адыгейский.

Хороший адыгейский сыр на срезе обязательно выделяет молоко - если его нет, значит, сыр уже не ферментируется, и вкус у него меняется. 

Лучшая фета должна продаваться в рассоле. Правильный сыр имеет рассыпчатую текстуру, как у халвы. Такую нужно резать смоченным в воде ножом, чтобы сыр не развалился. 

Правильная нарезка - это важно

Для правильного вкуса блюда важно не только выбрать хорошие продукты, но и правильно их нарезать. Для греческого салата характерна крупная нарезка. Сыр греки режут не кубиками, а крупными пластами, не смешивая с другими ингредиентами, а выкладывая поверх овощей.

Листья салата можно порезать или порвать руками на крупные куски. Огурцы лучше очистить от кожи - так вкус салата будет нежнее.

Чем заправить

Для заправки греческого салата используется оливковое масло. Другой вариант - смешать оливковое масло с лимонным соком и ароматными травами, например, базиликом, розмарином и тимьяном. Подсолнечное масло тоже подойдёт. При желании можно экспериментировать и добавлять соевый соус, мёд, горчицу и т. д. 

Рецепт от бренд-шефа Максима Артюхова

Ингредиенты:

  • 250 г брынзы,
  • 5 помидоров,
  • 3 огурца,
  • 1-2 шт. сладкого перца,
  • 1 луковица,
  • 20 шт. маслин или оливок,
  • половинка лимона,
  • 6 ст. л. оливкового масла,
  • зелень,
  • соль и чёрный молотый перец,
  • сушёный орегано.

Приготовление:

  1. Лук, перец сладкий нарезать кольцами, помидоры и огурцы - кубиками. 
  2. Сложить все ингредиенты в салатник, заправить лимонным соком и маслом, добавить соль, перец и орегано, перемешать. 
  3. Сверху выложить большие куски брынзы и сразу подавать на стол.

Приятного аппетита!

Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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