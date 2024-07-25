Как сделать овощной суп питательным: идеи приготовления

Рецепт приготовления овощного питательного супа

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы приготовить питательный суп, необязательно использовать мясо — достаточно овощей!

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, CC BY 2.0

Воспользуйтесь некоторыми из этих советов, чтобы сделать овощные супы вкусными и питательными.

Выбираем овощи

Выбирайте разные овощи, такие как морковь, сельдерей, лук, брокколи и шпинат. Чем больше цветов, тем лучше, так как они содержат разные питательные вещества.

Измельчение и подготовка

Вымойте и нарежьте овощи небольшими кусочками. Это помогает им равномерно готовиться и облегчает употребление супа.

Используйте бульон или воду

Вы можете использовать овощной бульон для большего аромата или просто использовать воду.

Добавьте приправы

Добавьте приправы, такие как соль, перец и травы (например, тимьян или базилик) для аромата.

Отварите овощи

Положите нарезанные овощи в кастрюлю с бульоном или водой. Доведите до кипения, затем убавьте огонь.

Варите суп, пока овощи не станут мягкими, обычно это занимает около 20-30 минут.

Используйте блендер

Если вы любите крем-суп, используйте блендер, чтобы измельчить некоторые или все приготовленные овощи. Это придает супу приятную текстуру.

Добавьте белок

Для дополнительной питательности можно положить в суп фасоль или тофу. Это сделает ваш суп более сытным.

Подавайте с цельнозерновыми продуктами

Чтобы сделать овощной суп полноценным приемом пищи, подавайте его с цельнозерновыми продуктами, такими как цельнозерновой хлеб или хлебец.

Ваш питательный овощной суп готов! Наслаждайтесь теплой и здоровой едой.