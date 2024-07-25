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Идеальный луковый суп: советы по приготовлению

Рецепт приготовления лукового супа

1:13
Еда

Хотя существует множество рецептов лукового супа, которые можно попробовать, есть несколько советов, которые могут улучшить ваш луковый суп и даже превратить его в шедевр.

Рецепт приготовления лукового супа
Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily, CC BY 2.0

Ингредиенты

Возьмите ингредиенты — лук, сливочное масло, бульон (например, говяжий или овощной) и ваши любимые приправы.

Нарезка лука

Нарежьте лук тонкими ломтиками. Чем тоньше, тем лучше. Можно использовать нож или кухонный комбайн.

Карамелизация лука

Растопите сливочное масло в кастрюле, добавьте лук и готовьте его на медленном огне. Часто помешивайте, пока он не приобретет приятный золотисто-коричневый цвет. 

Приправа

Добавьте соль и перец к карамелизированному луку для аромата.

Жидкость

Влейте бульон и доведите его до слабого кипения. Дайте ему вариться около 30 минут. Попробуйте суп на вкус и при необходимости добавьте еще специй.

Сухарики и сыр

Положите сухарики в суп, затем добавьте сыр. Поставьте суповые тарелки в духовку, пока сыр не расплавится. Подавайте суп горячим.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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