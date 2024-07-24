Домашний дрожжевой пирог со свежей капустой и мясом: воздушно-мягкий, сочный и очень вкусный

Дрожжевой пирог со свежей капустой и фаршем: пошаговый рецепт

Вкусный домашний пирог с капустой и фаршем — отличная идея для обеда, ужина и даже праздничного стола. Необычайно мягкое, лёгкое и воздушное дрожжевое тесто идеально сочетается с сочной начинкой. Испечь его совсем несложно: попробуйте и убедитесь сами.

Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Ингредиенты:

для теста:

молоко тёплое — 100 мл,

дрожжи прессованные/сухие — 25/8 г,

сахар — 20 г,

сметана 15% (комнатной температуры) — 300 г,

мука — 510 г,

соль — 7 г,

сливочное масло (размягчённое) — 50 г.

для начинки:

лук репчатый — 200 г,

фарш мясной — 500 г,

капуста белокочанная свежая — 600 г,

растительное масло — 60 мл,

кориандр молотый — 1 ч. л.,

свежий укроп — по вкусу,

соль, перец — по вкусу.

для смазывания пирога:

желток яичный — 1 шт.,

сметана — 1 ч. л.

Приготовление:

В тёплом молоке размешать дрожжи и сахар, добавить сметану, размешать. Всыпать 100 г муки, соль, размешать до исчезновения комков. Начать замешивать тесто лопаткой. В процессе замешивания подсыпать муку и частями вмешивать мягкое сливочное масло. Тесто по консистенции должно получиться примерно как сметана или чуть гуще. Важно не переборщить с мукой, иначе пирог не будет воздушным. Когда тесто уже не липнет к рукам и столу, убрать тесто в тепло на 30-40 минут. Для начинки нарезать лук кубиками, обжарить на растительном масле. Добавить в сковороду фарш, обжарить до выделения сока, посолить и добавить кориандр. Обжаривать ещё 2 минуты на среднем огне. Капусту нашинковать, посолить и помять руками до выделения сока. Обжарить на растительном масле до характерного аромата жареной (не тушёной!) капусты. Подросшее тесто обмять и снова убрать в тепло на 30-40 минут. Смешать начинку, добавить нарезанный укроп, дать остыть до слегка тёплого состояния. Руки и стол немного смазать маслом, достать тесто. Разделить на две части: для верха (поменьше) и низа (побольше). Обмять обе части. С помощью небольшого количества муки раскатать больший кусок на дне формы либо на смазанном маслом противне. Выложить начинку, накрыть раскатанной второй частью теста. Защипнуть край пирога. Накрыть пирог перед выпечкой на 10-15 минут, после чего смазать смесью желтка и сметаны. Выпекать в духовке на 170 градусах (без конвекции!) в течение 30-35 минут, до румяной корочки. Если духовка газовая — выпекать при 180 градусах. Готовый пирог накрыть полотенцем на 10 минут и подавать.

Приятного аппетита!