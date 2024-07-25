Как очистить клубнику от хвостиков: самые действенные способы

Эксперты рассказали, как очистить клубнику от хвостиков

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Перед тем как приступить к приготовлению джема, варенья или компота из клубники, важно сначала очистить ягоды от чашелистиков.

Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, CC BY 3.0

Чайная ложка

Для удаления чашелистика используйте небольшую металлическую ложку. Вставьте её под углом в 45 градусов в мякоть ягоды в месте перехода белой части в красную. Затем аккуратно выполните круговое движение, вырезая чашелистик.

Соломинка для коктейля

Если у вас есть пластиковая или металлическая трубочка, попробуйте вставить её с заостренного конца в клубнику и продвинуть её, чтобы выдавить чашелистик из ягоды.

Мясорубка

Если вам нужно получить ягоды в виде пюре, используйте мясорубку с насадкой для выжимания сока. Мякоть и сок пройдут через сито, а твердые части останутся в отходах.