Как очистить клубнику от хвостиков: самые действенные способы

Перед тем как приступить к приготовлению джема, варенья или компота из клубники, важно сначала очистить ягоды от чашелистиков.
Чайная ложка
Для удаления чашелистика используйте небольшую металлическую ложку. Вставьте её под углом в 45 градусов в мякоть ягоды в месте перехода белой части в красную. Затем аккуратно выполните круговое движение, вырезая чашелистик.
Соломинка для коктейля
Если у вас есть пластиковая или металлическая трубочка, попробуйте вставить её с заостренного конца в клубнику и продвинуть её, чтобы выдавить чашелистик из ягоды.
Мясорубка
Если вам нужно получить ягоды в виде пюре, используйте мясорубку с насадкой для выжимания сока. Мякоть и сок пройдут через сито, а твердые части останутся в отходах.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.