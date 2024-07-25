Зачем обжаривать пшено перед варкой: секреты домохозяек

Вероятно, нет нужды напоминать, что перед приготовлением крупу следует тщательно промывать. Однако для пшена этого недостаточною. Без дополнительной обработки ваше блюдо может оказаться горьким.
Чтобы избежать неприятного привкуса, есть два простых и эффективных способа подготовки пшена. Первый — залить крупу кипятком и оставить на несколько минут. Второй метод, не менее эффективный, — обжаривание пшена на сковороде. Этот способ не только устраняет горечь, но и придаёт крупе более насыщенный вкус.
Если вы решите использовать метод обжаривания, начните с перебирания пшена, чтобы удалить посторонние примеси. Затем высыпьте его на сухую сковороду и, постоянно помешивая, подержите на среднем огне 3-5 минут.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.