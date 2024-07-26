Рецепт французского шедевра: как приготовить аппетитный рататуй

Рататуй — это классическое овощное рагу родом из французской провинции Прованс. Это одно из самых известных и любимых блюд французской кухни, отличающееся яркими, насыщенными вкусами и ароматами. Мы поделимся подробным рецептом приготовления этого ароматного и по-настоящему аппетитного блюда.
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Ингредиенты:
2 баклажана, нарезанные кубиками;
2 кабачка, нарезанные кубиками;
2 сладких перца, нарезанных кубиками;
1 луковица, мелко нарезанная;
3 зубчика чеснока, измельченных;
4 томата, нарезанных кубиками;
2 ст. л. оливкового масла;
1 ст. л. свежего тимьяна;
соль, перец, базилик по вкусу.
Приготовление:
В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте оливковое масло. Обжарьте в нем лук и чеснок в течение 2-3 минут, до золотистости.
Добавьте нарезанные баклажаны, кабачки и сладкие перцы. Перемешайте и жарьте около 5-7 минут, периодически помешивая, чтобы овощи равномерно прожарились.
Затем добавьте томаты, свежий тимьян, соль и черный перец. Перемешайте и тушите овощи на среднем огне около 15-20 минут, пока они не станут мягкими.
За 5 минут до окончания готовки добавьте измельченные листья базилика. Попробуйте и при необходимости досолите и поперчите.
Подавайте рататуй теплым, посыпав дополнительно свежим базиликом. Он прекрасно сочетается с отварным картофелем, хрустящими гренками или сочными ломтиками хлеба.
Рататуй получается очень ароматным, сочным и насыщенным. Аромат свежих овощей, трав и специй просто завораживает. Это отличное блюдо для вегетарианцев, но также подходит как гарнир к мясу или рыбе.
Рататуй — классическое французское блюдо, которое обязательно должно быть в арсенале каждой хозяйки. Приготовьте его, чтобы побаловать близких вкусным и здоровым домашним ужином или угостить им гостей. Эта яркая овощная композиция точно не оставит никого равнодушным!